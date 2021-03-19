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19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Ölü ve vaka sayısında korkutan artış

Sağlık Bakanlığı 19 Mart tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Son açıklanan resmi rakamlara göre 24 saat içinde 21 bin 30 kişide korona virüs vakası tespit edildi.

19 Mart 2021 Cuma 22:23
19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Ölü ve vaka sayısında korkutan artış
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Sağlık Bakanlığı 19 Mart tarihli korona virüsvaka tablosunu az önce duyurdu.

VAKA SAYISI 21 BİNİ AŞTI

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde yapılan korona virüs test sayısı yaklaşık 188 bin olurken, 21 bin 30 kişide korona virüs vakası tespit edildi.Test sonucu pozitif çıkam 934 kişi ise hastalığı ağır atlattıkları için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalığa bağlı olarak gerçekleşen can kaybı bugün 87 olarak açıklandı ve toplam vefat sayısı 30 bine dayandı.

Açıklanan tabloda ağır hasta sayısı bin 547 olarak açıklandı.

19 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 19.03.2021 22:23
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsVaka Tablosu19 Mart
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