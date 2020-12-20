19 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı rakamlar belli oldu!

Her haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 19 Aralık 2020 tarihinde de heyecanla gerçekleştirildi. Her çekilişe olduğu gibi 19 Aralık’ta gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişine de binlerce insan katılım gösterdi. Milyoner olma umudu ile çekilişe katılanlar sonuçları heyecanla takip ettiler. Son olarak 19 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu.
TV8 ekranlarında Seda Sayan’ın sunumu ile gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye 90 milyon liraya kadar çıktı. Aşağıdaki kısımda Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen 19 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinin şanslı rakamları yer alıyor.
- 14,27,63,65,71,77 ve 38 joker
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.