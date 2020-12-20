19 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı rakamlar belli oldu!

Her haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 19 Aralık 2020 tarihinde de heyecanla gerçekleştirildi. Her çekilişe olduğu gibi 19 Aralık’ta gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişine de binlerce insan katılım gösterdi. Milyoner olma umudu ile çekilişe katılanlar sonuçları heyecanla takip ettiler. Son olarak 19 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu.

TV8 ekranlarında Seda Sayan’ın sunumu ile gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye 90 milyon liraya kadar çıktı. Aşağıdaki kısımda Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen 19 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinin şanslı rakamları yer alıyor.

14,27,63,65,71,77 ve 38 joker

Çekiliş sonucunda 6 ve 5+1 bilen çıkmadı. 5 bilen 1 kişi 422.537 TL, 4 bilen 235 kişi 1.798 TL, 3 bilen 8.905 kişi 118,60 TL ve 2 bilen 142.026 kişi ise 11,15 TL ikramiye kazandılar.

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.