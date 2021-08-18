19 Ağustos 2021 Günlük Burç Yorumları

Günlük Koç Burcu Yorumu

Kalbinizden geçen sesler bugün size yeni şeyler fısıldarken size yeni deneyimler kazandırabilir koçlar. Yeni bir uğraş edinmek ya da buna benzer olarak yeni bir yer görmek aklınızın ucundan bile geçmezken, bir anda içinizden geldiği için kendinizi bir anda bunları yaparken bulabilirsiniz.

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Bugün biraz daha yapıcı olacaksınız sevgili boğalar. Haklı olduğunuzu bildiğiniz konularda, sevdiklerinizin kalbini kırmamak için kendinizi ifade ederken daha yapıcı bir hal alacaksınız. Kalbinizden geçenleri rahat bir şekilde aktarabileceksiniz. Böylece, sevdikleriniz ile gergin bir konuşmanın içinde olmayacaksınız.

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Bugün sağlığınıza fazlasıyla özen gösteriyorsunuz ikizler. Yeme düzeninizi düzene koymak, spor yapmak veya daha hareketli olmak için çaba göstereceksiniz. Ayrıca dostlarınız sizi motive edecek. Dostlarınızdan gelecek olan bu desteği görecek ve çok mutlu olacaksınız.

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Sevgili yengeçler bugün sizi bir sürpriz bekliyor olabilir. Uzun zamandır görüşmediğiniz ama kalben çok yakın hissettiğiniz bir dostunuzun yapacağı sürpriz ziyaret ile mutlu olabilirsiniz. Arkadaşlarınız ile beraber eski günleri anmak ve geçmişten bahsetmek sizi biraz nostaljik hissettirebilir.

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Aslanlar, bugün içinizdeki gücün ve azmin biraz daha farkına varacaksınız. İstediğiniz zaman her şeyi elde edebileceğinizi bugün yeniden göreceksiniz. Bu sayede bir süredir isteksiz bir şekilde yürüttüğünüz işlerinize yeniden dört kolla sarılacaksınız.

Günlük Başak Burcu Yorumu

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Bugün kalbiniz aşk ile dolu başaklar. Partneriniz ile son derece romantik bir gün sizi bekliyor olabilir. Tatlı sürprizler yaparak onu şaşırtabilirsiniz. Hayatlarında yeni bir aşk isteyen ama buna uzak gözüyle bakan başaklar, bugün bu algıdan çıkın. Hoşlandığınız kişi size büyük bir adım atabilir.

Hislerinize her zaman çok güveniyorsunuz teraziler. Fakat bugün, özelliklede bekar olan terazi burçlarının kafaları biraz karışabilir. Hisleri ile mantıkları arasında git-geller yaşayabilir ve bu yüzden hayatlarına alacakları kişi konusunda ikilemde kalmış gibi hissedebilirler.

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Bugün zamanla yarıştığınız bir gün akrepler. Yetiştirmeniz gerekenler ve sizin yetişmeniz gereken yerler bugün biraz birbirine karışsa da hepsini halledeceksiniz. Gün sonunda ise başarılarınızı görüp kendinizle gurur duyacaksınız.

Günlük Yay Burcu Yorumu

Başarılarınız herkes tarafından görülüyor yaylar. Özellikle bugün alacağınız terfi veya kendi işlerine sahip olan yayların alacağı büyük iş, sizi başarı merdiveninizde bulunduğunuz yerden bir basamak daha üste taşıyacak. Size her daim destek olan ve arkanızda duran aileniz ise bugün yine sizinle gurur duyacak.

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Bugün özellikle eşinizle alakalı konular gündeminizde olacak oğlaklar. Küçük tartışmalar ve fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Olayları çıkmaza sürüklemek yerine, empati kurarak sorunlara yaklaşacak ve çözmek için sakin, bir o kadar da akıllıca davranacaksınız.

Günlük Kova Burcu Yorumu

Bugün biraz talihsizlikler peşinizde kovalar. Son anda yetişmeye çalıştığınız yerlere gecikebilirsiniz. Olmadık bir şekilde sakarlıklar yaparak sevdiğiniz eşyaları kırabilir ya da küçük para kaybetme sorunları ile karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple bugün biraz daha dikkat etmenizde fayda var.

Günlük Balık Burcu Yorumu

Sevgili balıklar, etrafınızdaki insanların bugün sizlere biraz negatif enerji verdiğini düşünebilirsiniz. Özellikle iş hayatınızdaki çevrenizde bulunan iş arkadaşlarınız ve üslerinizin yaklaşımları sizi biraz üzebilir.

