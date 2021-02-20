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182 neden aranmıyor? 182 Hastane randevu neden ulaşılamıyor, neden hep meşgul?

182 Neden aranamıyor? Alo 182 neden erişilemiyor internet üzerinden ve sosyal medyada merak edilen konulardan biri. Hastaneden randevu almak için 182'yi arayan bazı vatandaşlar ona ulaşabilirken, büyük çoğunluğu ulaşamıyor. Alo 182’yi çok sayıda insan aynı anda herkesi aradığından bazı zorluklar olabilir.

20 Şubat 2021 Cumartesi 17:31
182 neden aranmıyor? 182 Hastane randevu neden ulaşılamıyor, neden hep meşgul?
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182 neden aranamıyor, Alo 182’ye neden erişilemiyor soruları yanıt arıyor. ALO 182 hattına ulaşılamamasının sebebi sistemdeki yoğunluktur. Hastaneden randevu almak için 182'yi arayan çok sayıda insanla meşgul olabilir. Yapılması gereken, tekrar tekrar deneyerek hatta ulaşmaya çalışmaktır.

182 neden aranmıyor?

Hastaneden telefonla randevu alabileceğiniz ALO 182 yardım hattı, yakın zamanda belirli yerlerden aradığında kullanılamıyor. Birçok kişinin ALO 172'ye ulaşamadığını bildirmesinin ardından, 22 Ocak itibariyle arıza kaydının olmadığı da açıklandı. Bazı insanlar ulaşım sağlayabilirken, bazıları sağlayamıyor.

ALO 182 hattına ulaşılamamasının nedeni sistemdeki yoğunluktur. Hastanede randevu almak için çok fazla kişi 182'yi aradığından hat meşgul olabilir. Yapılması gereken, tekrar tekrar deneyerek ulaşmaya çalışmaktır. Birkaç denemeden sonra ona ulaşabileceksiniz.

Birkaç denemeden sonra müsait değilse, çevrimiçi bir randevu alabilirsiniz. Bu amaçla MHRS sistemine TC Kimlik numarası ve şifresi ile E-Devlet aracılığıyla giriş yaparak, seçilen hastanede seçilen doktordan randevu alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 20.02.2021 17:31
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Anahtar Kelimeler:
Alo182RandevuHastane
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