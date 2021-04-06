18 yaşındaki motosiklet sürücüsü kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi

Bir kişinin can verdiği feci kaza Balıkesir Gönen ilçesinde yaşandı.

İlçede yaşayan 18 yaşındaki Beyza Uzun, kendine ait motosikletiyle karayoluda hareket halindeyken, yolda U dönüşü yapan ve sürücüsünün Mümin A. olduğu yüklü kamyonete çarptı.Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte kaza yerinde 112 sağlık personeli ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalan sürücüsü Uzun'un hayatını kaybettiğini, kaza sırasında arkasında oturan Recep Ç.'nin ise yaralandığını tespit etti. Yaralı Recep Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, 18 yaşındaki genç kızın cansız bedeni yapılan savcılık incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyoneti kullanan Mümin A. polis tarafından göz altına alındı.