Günümüzde devlet dairelerinde gerçekleştirilecek birçok işlem online platformda kullanılan e-devlet sistemi aracılığı ile yapılabilmektedir. E-devlet sistemine giriş yapılabilmesi için PTT şubelerinden bir e-devlet şifresi alınması gerekmektedir. 18 yaşından küçükler için nasıl e-devlet şifresi alınacağı ise vatandaşlar tarafından merak edilenler arasında yer almaktadır.

18 yaş altındakilere nasıl e-devlet şifresi alınır?

18 yaş altındaki ancak 15 yaşını doldurmuş olan TC vatandaşları için e-devlet şifresi PTT aracılığı ile alınmaktadır. Daha sonra şifreler intenet üzerinden ya da SMS yoluyla yeniden belirlenebilmektedir.

PTT şubeleri aracılığı ile vatandaşlar üzerlerinde TC kimlik numaralarının yazılı olduğu belgeleri ile e-devlet şifresi almak için başvuruda bulunabilmektedir. Tüm PTT şubeleri aracılığıyla ilk defa alanlar için 2 TL tekrar şifre almak isteyenler ise 5 TL karşılığında şifrelerini alabilmektedirler.

SMS ile şifre alınması güvenlik önlemleri nedeniyle mümkün değildir. Sadece şifre yenileme işlemleri SMS yöntemiyle gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bu yöntem, sisteme giriş yapılması ve telefon numarası ile doğrulama işleminin gerçekleştirilmiş olması halinde kullanılabilmektedir.

E-devlet şifresi nasıl kullanılır?

İntenet aracılığı ile e-devlet şifresi almak mümkün olmamakla birlikte intenet bankacılığı seçeneği ile sisteme giriş yapmak mümkün olmaktadır. E-devlet sistemine giriş ekranında şifre kullanmak dışında tercih edilebilecek giriş yöntemleri yer almaktadır.

Tüm vatandaşların e-devlet sistemine giriş yaparken kullanabilecekleri yöntemler aşağıdaki kısımda sıralandığı şekildedir.

E-devlet şifresiyle giriş

Mobil imza ile giriş

E-imza ile giriş

TC kimlik kartı ile giriş

İntenet bankacılığı ile giriş

E-devlet şifresi alınarak ve giriş bilgileri yazılarak girilebileceği gibi, yalnızca GSM operatörlerinin ücretlerinin isteneceği mobil imza ile giriş, PTT aracılığı ile alınan e-imza ile giriş, kimlik kartlarının üzerinde yer alan bilgiler ile giriş ve intenet bankacılığı kullanılması halinde intenet bankacılığı şifresi ile giriş yapılabilmektedir.

E-devlet şifresi ile hangi işlemler yapılabilmektedir?

Aşağıdaki kısımda e-devlet şifreleriyle sisteme giriş yapılması sonrasında yapılabilecek tüm işlemler sıralanmıştır.

Öğrenci belgesi sorgulama ve doğrulama işlemleri,

Kamu kurum ve kuruluşları sınav başvurularının yapılması ve sorgulama işlemleri,

İkametgâh belgesi Sorgulama,

Nüfus belgesi sorgulama,

Askerlik belgesi sorgulama İşlemleri,

Mahkeme Dosya Sorgulama,

Tüm SGK İşlemleri,

GSM ve Fatura Abonelik İşlemleri

E-devlet şifresi yenileme ve sıfırlama işlemleri

E-devlet şifrelerinin yenilenmesi ya da sıfırlanması için kullanılabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler intenet üzerinden SMS ile talep edilmesi, intenet bankacılığı ile ve PTT şubeleri aracılığı ile yenileme ve sıfırlama işlemleridir.

İntenet üzerinden SMS yoluyla şifre yenileme işlemleri ücretsizdir. Yapılabilmesi için telefon numaralarının sistemde kayıtlı olması gerekmektedir. Şifremi unuttum seçeneğine tıklanarak sayılan yöntemlerden birinin seçilmesi gerekmektedir. İstenen bilgilerin doldurulması ve ardından yöntemin seçilerek yeni şifrenin belirlenmesi gereklidir.