18 yaş altı banka hesabı açma şartları nelerdir? Nasıl hesap açılır?

18 yaşını doldurmamış kişiler için banka hesabı açma işlemi artık çok kolay. Bankalarda vadeli ya da vadesiz hesap açma işlemini 18 yaş altındaki vatandaşlar da yapabiliyor. 18 yaşın alında olan herkes banka hesabı açabiliyor. Lakin bu doğrultuda taşınması gereken bazı şartlar var. İşte bu şartlar…

Veliye gerek olmadan 18 yaş altı banka hesabı açma

Bankaların açtığı bu hesaplar daha çok 15,16,17 yaşındaki bireylerin kullandığı hesaplardır. Lakin bankaların çoğu veli olmadan bu hesapları açmamaktadır. Bu yüzden 18 yaşını henüz doldurmamış kişiler tek başına banka hesabı açmak için başvuru yapamazlar.

Günümüzde aileler, çocuklarının geleceğini garanti altına alabilmek için birikim hesapları açmaktadır. Bu hesaplar kumbaram, ilk imzam gibi hesaplardır. Açılacak olan bu hesaplar 18 yaşının altındaki çocuklar için aile izini ile açılır. Nakit parayı cepte taşımak yerine bankada tutmak için kullanılan yöntemlerden biridir.

18 yaş altına banka hesabı açan bankalar

Ziraat Bankası miniklerin artısı

İş Bankası ilk imza

Halkbank Büyüyen çocuk

Garanti Bankası Harçlık hesabı

Akbank kumbara

Finansbank 18 yaş altı kumbaram hesabı

Vakıfbank

ING çocuk

TEB Genç hesap

Kuveyt Türk Dijital Kaşif

Yapı ve Kredi Bankası Çocuklara birikim hesabı

Denizbank çocuklara ek kart

Şekerbank çocuk hesaplarının tüm avantajlarını inceleyerek, ilgili banka ile görüşüp, başvuru yapabilirsiniz.

18 yaş altı çocuklar için banka hesabı nasıl açılır?

Veli onayı olması şartı ile 0-17 yaş aralığında olan tüm çocuklar için banka hesabı açılabilir. Bu hesapları açmadaki amaç çoğu aile için aynıdır. Çocukları için geleceğe yatırım yapmak, tasarruf bilincini oluşturmaktır.

Banka hesabı açarken neler yapılmalıdır?

18 yaşına kadar banka hesapları ilkokul, ortaokul, lise veya üniversite öğrencileri için banka hesabı açma işlemi yapılabilir ve ücret talep edilmez.

Yaşının doldurmayan çocukların vasisi veya velisinin banka şubelerine gitmesi gerekir.

Burada velinin T.C. kimlik belgesi fotokopisi, velinin hesap açma izni için imzası yeterlidir.

Vadeli veya vadesiz olarak hesap açılış başvurusu hemen yapılabilir.

Gerekli görüldüğü takdirde ikametgah öneği de istenebilmektedir.

18 yaş altı ve lise öğrencileri için banka hesabı açmada gerekli belgeler nelerdir?

18 yaşını doldurmamış çocuklar için banka hesabı açma istiyorsanız aşağıdaki belgeleri toplamanız gerekmektedir.

18 yaşını doldurmayan vatandaşın velisi veya vasisinin kimlik fotokopisi, kimlik bilgileri,

Bu bireylerin velisinin veya vasisinin banka hesabı açmak için vereceği onaylı ıslak imzalı izin belgesi,

Hesap açtırılacak olan vatandaşın kimlik bilgileri.

18 yaşını doldurmamış lise öğrencileri için velisiz banka hesabı açma Eğer 18 yaşını doldurmamış lise öğrencisi iseniz banka hesabı açmak için yine velinizin izni olması gerekmektedir. Velisiz banka hesabı açmak mümkün değildir. Velinin izni kapsamında kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, staj yapıyorsa staj belgesi ile başvuru yapılabilir. Staj için ilgili kurumların anlaşmalı olduğu bankalardan hesap açma işlemi yapılabilir. Öğrenci olduğunuzdan dolayı herhangi bir ücret talep edilmez. Velisiz banka hesabı açma istiyorsanız anlaşmalı bankalar aşağıdaki gibidir:

Ziraat Bankası

İş Bankası

Garanti Bankası

Akbank

Denizbank

Finansbank

Vakıfbank

Yapı ve Kredi Bankası

Bu bankalar staj maaş kartı imkanı sunmaktadır. Bunun için bankalar, staj yapacak lise öğrencisinin kimlik bilgilerini, öğrenci belgesini, ikametgah ve staj kurum belgelerini talep eder. Herhangi bir kesim ücreti de almazlar. 18 yaşını doldurmamış üniversite öğrenciler banka hesabı açma belgeleri Üniversiteyi kazanmış ve 18 yaşını doldurmamış kişiler devletten burs ve kredi alacakları takdirde banka hesabı açtırmaları gerekmektedir. Bunun için anlaşmalı olan her banka kendine göre farklı belgeler talep edebilir. Lakin hepsinin istediği başlıca belgeler vardır. Bunlar aşağıdaki belgelerdir:

Öğrenci T.C. Kimlik Belgesi

Öğrenci Kimlik Kartı

İkametgah

İlgili bankaca gerekli görüldüğü ve istendiği takdirde okuldan onaylı ve mühürlü öğrenim belgesi

18 yaş altına banka hesabı açan ve kart veren başlıca bankalar

Ziraat Bankası miniklerin artısı

Ziraat Bankası Birikimli Mevduat ile en az 3, en fazla 10 yıl vadeli birikimli mevduat hesapları açabilirler. BU banka miniklerin artısı hesabı adı altında çocuklar için banka hesabı oluşturmaktadır. 0-17 yaş aralığında olan çocuklar, velisi ya da vasisinin onayı ile Ziraat Bankası şubelerine giderek Ziraat Mobil Şubesi’nden veya İntenet Bankacılığı kanalıyla tasarruf hesaplarını oluşturabilirler. Ayrıcabirikimli mevduat hesapları açabilirler. Bunun yanı sıra yine bu bankadan büyüyen çocuk fonu ile hesaplar oluşturulabilir ve uzun vadede fon yatırımı yapılabilir.

İş Bankası 18 yaş altı ilk imza hesabı

Eğer 12-18 yaş aralığında iseniz bu bankanın ilk imza hesabı il şubeye gitmeye gerek kalmadan hesap açabilirsiniz. İş Bankası üzerinde çocuğunuzun ismi yazılı olan Maximum Maxi para Kart ile 18 altı çocuklar için birikim hesapları veya dijital kumbara hesabı açabilir, online para aktarma yatırma işlemlerini kolaylıkla yapabilirler. Bunun yanı sıra İş Bankası Kumbara Fon hesapları ile çocuğunuz adına kimlik bilgileri ile birlikte tasarruf imkanı sağlar . Para çekme veya intenet alışverişi yapabilirisiniz.

Halkbank büyüyen çocuk hesabı

Bu hesap bebek hesabı niteliği taşımaktadır. 18 yaş altı çocuklar için bu hesaptan birikim yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra 18 yaş altı çocuklarınız için yapacağınız birikimli mevduat hesabı ve birikimli vadesiz altın mevduat hesabı ile destekleyebilirsiniz. Lakin Halkbank birikim hesabı için başvurular veli olmadan yapılmamaktadır.

Garanti BBVA harçlık hesabı

Bu bankadan 18 yaş altındaki bireylere hesap açma işlemi şubelere veli ile gidilerek yapılabilir. Aylık 100 TL ve üzerindeki birikimleri bu hesap ile toplayabilirsiniz. Bunun yanı sıra 0-17 yaş aralığındaki çocuklarınızın geleceği için Garantili gelecek sigortası ile teminat altına alabilirsiniz.

Akbank 18 yaşından küçüklere kumbara hesabı

Bu bankada 14,15,16,17 yaşında ve daha küçük olanlar için velisiz hesap açma işlemi yapmamaktadır. Akbank aracılığı ile 18 yaşına kadar tüm birikimler bir hesapta yapılabilir. Akbank Axess exi26 ve Öğrenci Hesabı seçeneklerini size sunar. Axess exi26 18 yaşına yeni girmiş olan Üniversite öğrencileri için olup ilk yıl için aidat şartı yoktur.

Finansbank kumbara hesabı

Çocukları için banka hesabı açmak isteyenler bu işlemi Finansbank üzerinden de yapabilirler. Bu banka aracılığı ile faizsiz kumbara hesabı açabilir ve geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Birikiminizi isterseniz kredi kartı isterseniz mevduat şeklinde yapabilirsiniz. Ayda en az 75 TL ve katları olarak aktarım yapabilir, 5 ila 10 yıl talimat verebilirsiniz.

Vakıfbank küçüklere banka kartı

Bu bankadan 18 yaşından 35 yaşına kadar hesap açılabilir. Vakıfbank’ın ilgili şubelerinden hesap açarak, Vakıfbank Genç Bankomat kartına sahip olunabilir. Bu kart, ATM’lerden para çekmeye, alışveriş yapmaya yaramaktadır. 18 yaşının altındaki bireyler için veliler başvuru yapabilir. Bunun yanı sıra 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşına gelmiş herkes Vakıfbank Arı hesabı açabilir. Bu bankadan 18 yaşından 35 yaşına kadar hesap açılabilir. Vakıfbank’ın ilgili şubelerinden hesap açarak, Vakıfbank Genç Bankomat kartına sahip olunabilir. Bu kart, ATM’lerden para çekmeye, alışveriş yapmaya yaramaktadır. 18 yaşının altındaki bireyler için veliler başvuru yapabilir. Bunun yanı sıra 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşına gelmiş herkes Vakıfbank Arı hesabı açabilir.

ING çocuk hesabı başvurusu

Bu bankadan ING Turuncu Çocuk Hesap başvurusu yaparak, 0-17 yaş aralığındaki çocuklarınız için birikim yapabilirsiniz. Düzenli birikim tutarı 100,00 TL olup, alt ve üst limit yoktur. İstediğiniz zaman paranızı yatırıp, istediğiniz zaman çekebilirsiniz. Turuncu hesapta faiz oranı %14 olarak belirlenmiştir.

TEB gençlere yeni hesap

Bu hesabı TEB şubeleri ya da CEPTETEB aracılığı ile 12-24 yaş aralığındakiler için hesap açabilirsiniz. 18 yaş altı çocuklar veli izni ile birlikte kimlik bilgileri ile 12 yaşından itibaren 24 yaşına kadar Global genç hesabına başvurup, kullanmaya başlayabilirsiniz. TEB genç kartınız ile Para çekme ve yatırma, ödeme işlemleri ve birikimlerinizi yapabilirsiniz.

Kuveyt Türk dijital kaşif

Bu hesap ile 18 yaşını doldurmamış çocuklar için birikim hesabı açılabilir ve kontroller dahilinde tasarruf hesabı oluşturulabilir.

Yapı Kredi ile çocuk hesabında ilk para birikimi

BU banka, 18 yaşının altındaki bireyler için kredi kartı aidatı istemeden birikim hesabı açma olanağı sunmaktadır.

Denizbank’tan küçüklere ek kart imkanı

Bu banka ailece kullanılabilecek ek 12 yaşın üzerinde olan çocuklara ek kart imkanı tanır. Deniz Bonus ek kartı başvurularını şubeye giderek ıslak imzalı veli onay belgesi ile yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra Denizbank mevduat biriken hesabı ile minimum 250,00 TL ile başlangıç tutarlı hesap açıp, düzenli birikim yapabilirsiniz.

Şekerbank 5 yıl vadeli çocuk hesabı

Bu bankada çocuklara tasarruf hesabı imkanı sunmaktadır. 5 yıl vadeli, en az 50 TL ile hesap açılabilir. Türk Lirası ve döviz cinsinden paralarınız belirlenen faiz oranları ile orta ve uzun vadede değerlenir.

0-17 yaş için ön ödemeli banka kartları

Ön ödemeli kartlar kredi ve banka kartı özelliği taşımaktadır. BU kartlara ne kadar dolum yapılırsa o kadar harcama yapılır.

12 yaş üzerindeki çocuklara ininal kart

Vodafone pay ücretsiz kart

12 yaşın üzerinde olan herkes bu kartı hem para transferi yapmak için hem de alışverişlerde kullanmak için temin edebilir. Kart için başvurular Vodafone merkez ve şubeleri yanı sıra Vodafone uygulamalarından da yapılır.

Manibux harçlık kartı

Akbank tosla çocuklar için alışveriş kartı

Bu kartı 5 TL ücret ödeyerek Carrefoursa ve Teknosa mağazaları ile, Yemek Sepeti Banabi uygulaması ile Hepsiburada yerlerinden alabilirsiniz. Anlaşmalı Akbank Atm’lerinden ücretsiz ve diğer atm’ler ile Carrefoursa yükleme noktalarından para aktarımı yapabilir. Mastercard özelliğinde olup, mastercard geçerli olduğu her yerde kullanabilirsiniz. Tosla uygulamasını telefon tablet ve bilgisayarlarınızda Google Play ve App Store’dan indirebilirsiniz.

12 yaş için Garanti Bonus kartları

18 yaşından büyük olan bireyler bu kartı alabilir. Bu kart ile hepsiburada uygulamasından alışveriş yapabilir ve oyun ödemeleri gerçekleştirebilirsiniz. Bonus Piu, Bonus Piu Oyun, Bonus Piu Hepsiburada ücretsiz olarak kullanıma sunulmuştur.