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18 Şubat Perşembe hangi kandil, ne kandili? Recep ayında hangi kandiller var?

Mübarek üç ayların başlaması ile Müslümanlar bu aylarda bulunan kandilleri merak etmeye başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylarda 4 tane kandil bulunmaktadır. İlk kandil gününün 18 Şubat Perşembe gününe denk gelmesi ile Perşembe günüde hangi kandilin olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Recep ayında hangi kandiller bulunmaktadır? detaylar haberimizde yer almaktadır.

15 Şubat 2021 Pazartesi 23:18
18 Şubat Perşembe hangi kandil, ne kandili? Recep ayında hangi kandiller var?
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Mübarek üç ayların başlaması ile Müslümanlar bu aylarda bulunan kandiller araştırılmaya başlandı. Üç ayların ilki olan Recep ayına girmemizle birlikte Recep ayında bulunan 18 Şubat Perşembe gününe denk gelen ilk kandilin hangisi olduğu merak edildi. 18 Şubat günü denk gelen kandil Regaip Kandili’dir. Recep ayı içerisinde iki kandil bulunmaktadır bunlardan biri Regaip Kandili iken diğer kandil ise 10 Mart tarihine denk gelen Miraç Kandili’dir. Üç aylara denk gelen diğer iki kandilin biri Şaban ayında 27 Mart tarihine denk gelen Berat Kandili iken diğer bir kandil ise Ramazan ayında 8 Mayısıs tarihine denk gelen Kadir Gecesi’dir. 2021 yılında üç aylara denk gelmeyen bir kandil daha bulunmaktadır. Bu kandil Mevlid Kandili’dir ve 17 Ekim tarihine denk gelmektedir.  



Son Güncelleme: 15.02.2021 23:18
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Anahtar Kelimeler:
RecepşabanRamazanRegaip KandiliBerat KandiliMiraç KandiliKadir GecesiMevlid Kandili
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