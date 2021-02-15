Son Güncelleme: 15.02.2021 23:18
18 Şubat Perşembe hangi kandil, ne kandili? Recep ayında hangi kandiller var?
Mübarek üç ayların başlaması ile Müslümanlar bu aylarda bulunan kandilleri merak etmeye başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylarda 4 tane kandil bulunmaktadır. İlk kandil gününün 18 Şubat Perşembe gününe denk gelmesi ile Perşembe günüde hangi kandilin olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Recep ayında hangi kandiller bulunmaktadır? detaylar haberimizde yer almaktadır.
15 Şubat 2021 Pazartesi 23:18