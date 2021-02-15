18 Şubat Perşembe hangi kandil, ne kandili? Recep ayında hangi kandiller var?

Mübarek üç ayların başlaması ile Müslümanlar bu aylarda bulunan kandiller araştırılmaya başlandı. Üç ayların ilki olanayına girmemizle birlikte Recep ayında bulunan 18 Şubat Perşembe gününe denk gelen ilk kandilin hangisi olduğu merak edildi. 18 Şubat günü denk gelen kandil’dir. Recep ayı içerisinde iki kandil bulunmaktadır bunlardan biri Regaip Kandili iken diğer kandil ise 10 Mart tarihine denk gelen’dir. Üç aylara denk gelen diğer iki kandilin biriayında 27 Mart tarihine denk geleniken diğer bir kandil iseayında 8 Mayısıs tarihine denk gelen’dir. 2021 yılında üç aylara denk gelmeyen bir kandil daha bulunmaktadır. Bu kandil’dir ve 17 Ekim tarihine denk gelmektedir.