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18 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 18 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre bugün tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 5 bin 862 olurken, hastalık sebebiyle gerçekleşen can kaybı ise 164 kişi oldu.

18 Ocak 2021 Pazartesi 20:05
18 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
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Sağlık Bakanlığı 18 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu az önce açıkladı.

Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 151 bin 342 olurken tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 5 bin 862 oldu.

749 KİŞİ SEMPTONLU HASTA

Test sonucu pozitif çıkan 749 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

164 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan hastalığa bağlı gerçekleşen can kaybı bugün 164 olarak açıklandı ve toplam can kaybı 24 bin 161 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı ise son açıklanan rakamlara göre 2 bin 183'e geriledi.

18 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 18.01.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Vaka Tablosu18 Ocak Vaka Sayısı
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