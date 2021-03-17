18 Mart Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur? İstiklalden istikbale Çanakkale künyesi oluşturma

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda kazandığı Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü yaklaşırken Kültür ve Turizm Bakanalığı’ndan bu günün anısına bir proje yaptırıldı. Bu proje kapsmaında 18 Mart öncesi şehitlerin ve gazilerin anısına online künye yapılanilecek. Bu künyeyi oluşturmak isteyenler ilgili site üzerinden istenilen bilgiler doldurulduktan sonra hatıra künyesi oluşturulacaktır.

Künye oluşturmak isteyen vatandaşlar aşağıdaki link aracılığı ile açılan siteden oluşturabilirler.

Bu sayfaya girdikten sonra belirtilen kısımlara isim, soyisim, doğum yeri, kan grubu, e-posta adresi girilmelidir. Ardından künyemi oluştur kısmına tıklanmalıdır. Bu işlemden sonra künye oluşturulacak ve telefonunuza ya da bilgisayarınıza indirilecektir.