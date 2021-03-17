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18 Mart Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur? İstiklalden istikbale Çanakkale künyesi oluşturma

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel şehitlerimizin anısı için online hatıra künesi oluşturmak isteyenler için bir site kurdu. İşte konuya ilişkin detaylar....

17 Mart 2021 Çarşamba 15:00
18 Mart Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur? İstiklalden istikbale Çanakkale künyesi oluşturma
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Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda kazandığı Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü yaklaşırken Kültür ve Turizm Bakanalığı’ndan bu günün anısına bir proje yaptırıldı. Bu proje kapsmaında 18 Mart öncesi şehitlerin ve gazilerin anısına online künye yapılanilecek. Bu künyeyi oluşturmak isteyenler ilgili site üzerinden istenilen bilgiler doldurulduktan sonra hatıra künyesi oluşturulacaktır.

Künye oluşturmak isteyen vatandaşlar aşağıdaki link aracılığı ile açılan siteden oluşturabilirler.

https://www.18martetkinlikleri.com/hatira-kunyesi

Bu sayfaya girdikten sonra belirtilen kısımlara isim, soyisim, doğum yeri, kan grubu, e-posta adresi girilmelidir. Ardından künyemi oluştur kısmına tıklanmalıdır. Bu işlemden sonra künye oluşturulacak ve telefonunuza ya da bilgisayarınıza indirilecektir.



Son Güncelleme: 17.03.2021 15:00
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Anahtar Kelimeler:
18MartOnlineKünyeHatıra
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