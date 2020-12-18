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18 Aralık On Numara sonuçları açıklandı mı?

Yılbaşının yaklaşması ile birlikte vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaya uğraşıyorlar. Tamamen şans ve çekiliş işi olan büyük ikramiye için bu akşam canlı yayında yapılacak olan çekiliş ile sonuçlar belli olacak.

18 Aralık 2020 Cuma 22:16
18 Aralık On Numara sonuçları açıklandı mı?
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On numara sonuçları açıklandı mı? Büyük ikramiye kazandıran numaralar..

Şans oyunu severler tarafından merakla beklenen MPİ On Numara sonuçları Youtube kanalından yapılan çekilişle belli oldu. Haftalık düzende pazartesi ve cuma günleri Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans’ın yaptığı canlı çekiliş sonucu merakla beklenmekte.

Büyük ikramiyeyi kazandıracak olan numaralar 18 Aralık için henüz açıklanmadı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekiliş bu akşam canlı yayında 20.00’de açıklanacak. Büyük ikramiyeyi kazandıran numarayı öğrenmek ve canlı yayını takip etmek için wmal.net adresini takip edebilirsiniz.

On numara sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 18 Aralık On Numara sonuçları: 1 - 49 - 66 - 70 - 25 - 67 - 32 - 4 - 8 - 42 - 57 - 7 - 40 - 74 - 36 - 64 - 45 - 20 - 27 - 43 - 41 - 21

 

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 14 Aralık On Numara sonuçları: 12-15-17-21-22-23-28-30-31-34-36-40-44-48-51-54-58-65-67-68-73-78

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle; 12-15-17-21-22-23-28-30-31-34-36-40-44-48-51-54-58-65-67-68-73-78

14 Aralık On Numara’nın sonucunda kazanılacak ikramiye 234.266 TL idi. Bu hafta için büyük ikramiye devretti.

On numara nasıl oynanır?

Bu oyun bir şans ve çekiliş oyunudur. Üzerinde farklı kolonlar bulunan oyun kuponları vardır. Kuponlar üzerinde 10 tane numara işaretlemelisiniz. Bir kişinin istediği kadar kolon oynama hakkı vardır. Oynanan her kolon üzerinde 1 ile 80 aralığında sayılar olmaktadır. Çekilişten 22 adet numara belirlenir. Belirlenen bu numaraların arasında 10,9,8,7 ve 6 numarayı bilmiş olanlar çıkmaktadır. Bunun dışında nadiren de olsa hiçbir numaranın bilinememesi gibi bir durum da söz konusu olup, bu insanlar da büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Her kolonda belirlenen 10 numara vardır. İşaretlenmiş olan kolonun sayısı kadar çekiliş hakkı elde edilir. Yine aynı numaralar yapılan çekiliş sisteminde de kullanılabilir. Sen seç seçeneği ile katılım yapma fırsatı da bulunmaktadır.

Nasıl kazanılır?

Sistemi tahmin edenler ile edemeyenler arasında geçen On Numara oyununda ikramiyenin nasıl dağıtılacağı da değişebilir. 6 ve 7 bilen kişilerin ikramiyelerini bayilerden almaları mümkündür. 8 ve 9 bilenler MPİ şubelerinden; 10 bilenler ise genel müdürlükler ve şube müdürlükleri tarafından ödemelerini alabilirler. İkramiye size çıktığı, ikramiye almaya hak kazandığınız taktirde çekilişin gerçekleştiği tarihten itibaren, ikramiyeyi kullanabilmeleri için bir yıllık süreçleri bulunmaktadır. Zaman aşımına uğramadan paranın alınması gerekmektedir yoksa parayı almanız pek mümkün olmayacaktır.



Son Güncelleme: 18.12.2020 22:16
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Anahtar Kelimeler:
On NumaraBüyük IkramiyeSisal ŞansMilli Piyango İdaresi
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