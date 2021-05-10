17,18,19 Mayıs tatil olacak mı, sokağa çıkma yasağı var mı?

26 Nisan tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından tüm yurtta 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Sokağa çıkma yasağının bitmesine doğru vatandaşlar önümüzdeki resmî tatil olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın gelmesi ile yasağın uzayıp uzamadığını merak ediyor.

19 Mayıs yasak var mı?

Birçok vatandaş tarafından 19 Mayıs tarihinde yasağın olup olmayacağı merak edilirken konu hakkında önemli açıklamaları Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay konuştu. Oktay: "Şu anda böyle 1 şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir" dedi. Diğer açıklamada, içişleri bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. "Bu noktada 19 Mayıs'la ilgili 1 değerlendirmemiz yok. Bugün itibarıyla bizim 1 hedefimiz var, 63005 binlere düşmek 23 bine geldik göreceksiniz. Hafta başı iyi 1 noktaya geleceğiz" dedi.

17 Mayıs’ta tam kapanma süresi sona erirken 19 Mayıs’ı da kapsayacak yasak 3 gün olarak uzayabilir. Tedbirler sıkı şekilde devam ederken vakalarda düşüş yaşanıyor. Vefat sayıları eskiye oranla azalırken devlet büyükleri bu konu hakkında olumlu bakıyor. Konu hakkında 17 Mayıs sonrası yapılacak kabine toplantısı merak ediliyor. Dolayısıyla 19 Mayıs’ta yasak olup olmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise yıllardır ülkemizde coşku ile kutlanmaya devam ediyor. 2021 yılında Çarşamba gününe denk gelen bayram resmi tatil olarak kabul edilmiştir.