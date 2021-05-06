17,18,19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

Tam kapanma süreci 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihlerini kapsamaktadır. 19 Mayıs tarihinin resmi tatil günü olmasından dolayı 17,18,19 Mayıs tarihlerinde de tam kapanma olup olmayacağı merak konusu oldu. Tam kapanma süresi uzayacak mı?

17,18,19 Mayıs tarihlerindenın olup olmayacağına ilişkin resmi bir haber gelmedi. Kabine toplantısı 11 Mayıs’ta gerçekleşecek. Bu toplantıdan çıkacak karara göre, konuşulan tarihlerde yasak olup olmayacağı belli olacaktır.

19 Mayıs Atatürk’ü anma,Gençlik ve Spor Bayramı

1926 yılında Gazi Günü adında Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa Samsun’da kutlanmıştır. Resmi olarak 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adının altında resmiyet kazanmıştır. 19 Mayıs'ta Beşiktaş'ın girişimiyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu spor gününde Galatasaray ve Fenerbahçe'den yüzlerce sporcu katılmıştır. Beşiktaş'ın kurucu üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, organizasyonun kurulmasından bir süre sonra spor konferansında konuşma yaparak, bu günün Atatürk adıyla tüm gençlere armağan edilmesi için her yıl "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında yapılmasını teklif etti. Bu öneri konferansta oylanarak kabul edildi ve Atatürk'ün onayı ile kanunlaştı.