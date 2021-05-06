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17,18,19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından ülkemizde 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı çıkmıştı. 17 Mayıs'tan 2 gün sonra 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın olmasından dolayı,kısıtlamanın 19 Mayıs'a kadar devam edip etmeyeceği araştırılmaktadır. Peki, 17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? İşte 17-18-19 Mayıs tarihinde sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağına ilişkin detaylar...

06 Mayıs 2021 Perşembe 18:24
17,18,19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
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Tam kapanma süreci 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihlerini kapsamaktadır. 19 Mayıs tarihinin resmi tatil günü olmasından dolayı 17,18,19 Mayıs tarihlerinde de tam kapanma olup olmayacağı merak konusu oldu. Tam kapanma süresi uzayacak mı?

17,18,19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağına ilişkin resmi bir haber gelmedi. Kabine toplantısı 11 Mayıs’ta gerçekleşecek. Bu toplantıdan çıkacak karara göre, konuşulan tarihlerde yasak olup olmayacağı belli olacaktır.

19 Mayıs Atatürk’ü anma,Gençlik ve Spor Bayramı

1926 yılında Gazi Günü adında  Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa Samsun’da kutlanmıştır. Resmi olarak 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adının altında resmiyet kazanmıştır. 19 Mayıs'ta Beşiktaş'ın girişimiyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu spor gününde  Galatasaray ve Fenerbahçe'den yüzlerce sporcu katılmıştır.  Beşiktaş'ın kurucu üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, organizasyonun kurulmasından bir süre sonra spor konferansında konuşma yaparak, bu günün  Atatürk adıyla tüm gençlere armağan edilmesi için  her yıl "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında yapılmasını teklif etti.  Bu öneri konferansta oylanarak kabul edildi ve Atatürk'ün onayı ile kanunlaştı.




Son Güncelleme: 06.05.2021 18:24
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