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17 yaşındaki kızına fuhuş yaptırdığını öğrendiği kocasını bıçakladı

İstanbul'da 17 yaşındaki kızına fuhuş yaptırdığını öğrenen bir kadın cinnet geçirdi ve kocasını bıçakla yaraladı. Anne hakkında yaralama suçundan 25 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 11:28
17 yaşındaki kızına fuhuş yaptırdığını öğrendiği kocasını bıçakladı
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İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan yaralama ihbarının altından korkunç bir olay çıktı. İddialara göre 17 yaşındaki kızına fuhuş yaptıran baba, bunu öğrenen eşinin cinnet geçirmesi sonucu bıçakla yaralandı.

Zafer G. (43) isimli bir babanın 17 yaşında kızını para karşılığı başka erkeklerle birlikte olmaya zorladığını öğrenen anne Kibariye G. (36) kızının anlattıkları karşısından cinnet geçirdi ve eşinin uyuduğu sırada bıçakla saldırdı.

Arkasından aynı bıçakla kendisini öldürmek isteyen kadın son anda yaralı olarak kurtulurken hastaneye kaldırılan çiftin tedavi altına alındığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanarak ifadeye alınan Kibariye G. adli makamlarca tutuklanırken hakkında 25 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Son Güncelleme: 11.01.2021 11:28
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Istanbul17 Yaşında KızıFuhuşBıçaklı Saldırı
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