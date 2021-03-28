17 yaşındaki gencin sır ölümü

Üzücü olay bugün öğlen saatlerinde Gaziantep Şehitkamil'de yaşandı.

İlçede ailesiyle birlikte hayatını sürdüren 17 yaşındaki B.U ile aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenler tartışma çıktı. Tartışma sonrasında öfkelenen genç kendi odasına geçti ve kapıyı üzerine kilitledi. Bir süre burda kalan genç eline geçirdiği tüfeği kafasına dayadı ve ateşledi.

17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan aile bireyleri gencin odasına zorla girdi ve B.U'yu kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay hemen polis ve 112 sağlık personeline ihbar edildi. Eve kısa süre içinde gelen 112 sağlık personeli B.U'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

B.U.'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gencin ailesi, yakınları ve arkadaşı sinir krizleri geçirerek gözyaşı döktü.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.