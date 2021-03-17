17 yaşındaki genç kızdan kahreden haber: Erkek arkadaşı tarafından katledildi

Burdur'un Bucak ilçesinden kahreden bir haber geldi. 17 yaşındaki Gizem Canbulut erkek tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Bugün saat 13.30 sularında ilçede bulunan Yunus Emre Parkı'nda meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre E.Y. ve Gizem Canbulut surların altında otururlarken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyümesi üzerinde E.Y.'nin yanında taşıdığı bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından yaraladığı öğrenildi. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken E.Y.'nin olayın hemen ardında kaçtığı bildirildi.

Gizem ile E.Y.'nin aynı okulda öğrenim gördüğü belirtilirken olaydan kısa bir süre sonra polisi arayan E.Y'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiği ve teslim olduğu ifade edildi. Polise yapılan itiraf sonrası parka giden ekipler Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaşırken olay yerinde inceleme yapan polis, geniş çapta bir soruşturma başlattı.