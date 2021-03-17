17 yaşındaki genç kızdan kahreden haber: Erkek arkadaşı tarafından katledildi

Burdur'un Bucak ilçesinden kahreden bir haber geldi. 17 yaşındaki Gizem Canbulut erkek tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.
Gizem ile E.Y.'nin aynı okulda öğrenim gördüğü belirtilirken olaydan kısa bir süre sonra polisi arayan E.Y'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiği ve teslim olduğu ifade edildi. Polise yapılan itiraf sonrası parka giden ekipler Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaşırken olay yerinde inceleme yapan polis, geniş çapta bir soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 17.03.2021 18:39