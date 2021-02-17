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17 Şubat kabine toplantısı kararları neler? Kademeli normalleşme nedir, ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi ile mücadelemiz başta olmak üzere önemli konuların konuşulduğu toplantıdan sonra önemli açıklamalar yaptı. Kısıtlamalar ile kademeli olarak normalleşme sürecinin Mart ayında başlayacağını bildiren Erdoğan, normalleşme sürecinin yol haritasını da bildirdi.

17 Şubat 2021 Çarşamba 23:07
17 Şubat kabine toplantısı kararları neler? Kademeli normalleşme nedir, ne zaman başlıyor?
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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yapılan Kabine Toplantısında koronavirüs süreci ile ilgili önemli kararlar alındı.

Normalleşme süreci mi başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar ile alınan kararlar şunlardır:

  • “Mart ayı aşılama işleminde çok önemli mesafe kat edilecek bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığı’mızın belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda 4 gruba ayırıp Mart ayından itibaren kademeli olarak normalleşme sürecini başlatacağız.”
  • “İllerimizi vaka ile aşı oranları gibi kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olacak şekilde sınıflandıracağız.”
  • “Salgın tedbirleri sebebi ile işine ara vermek zorunda olan restoran, kafe, kıraathane gibi esnaflarımızın rahatlayacağı yol haritası ilerleyen günlerde açıklanacak.”
  • Hafta sonu uygulamasından başlanarak, sokağa çıkma kısıtlamasını ilerde ki duruma bakarak aşamalı olarak kaldıracağız.”

17 Şubat’ta ki Kabine Toplantısından sonra yapılan açıklamalar

Erdoğan, salgın ile mücadele başta olmak üzere önemli konuların konuşulduğu toplantıdan sonra açıklama yaptı. Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın konu başlıkları şunlardır;

“Kabine Toplantısında güvenlikten sağlığa, ülkemizin gündeminde ki bütün meseleleri masaya yatırdık. Geçtiğimiz günlerde Irak’ın Kuzeyi’nde ki Gara Bölgesi’ne yapılan harekat ile ilgili ayrıntıların da üzerinde durduk.”

“Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum”

Bu harekat üzerinde şehit olan üç askerimiz ile alçakça katledilmiş olan on üç vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu süreç içinde devlet olarak her yolu deneyip terör bataklığını kurutmaya çalıştık. 1990’lı yılların kaotik ortamında terör örgütünü hem askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz, diğer kamu görevlilerimize hem de sivil vatandaşlarımıza acımasız olarak saldırı gerçekleştirdiler. Bebeklerden kadınlara, yaşlılara kadar ayrım yapılmaksızın herkes hedef olmuştur. Bölge ülkelerinin ve küresel güçlerin piyonu haline gelen örgüt bir süre kendi kabuğuna çekilmiştir.

Bu dönemde terör meselesini suhulet ile çözüme kavuşturabilmek için bütün risklerini göze alarak çeşitli adımlar attık. Milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne göz diken çevrelerle beraber hareket eden terör örgütü yeniden eylemlere başladı.

Kapsamlı terör operasyonları yürütüldü

Sur, İdil, Cizre, Silopi, Nusaybin, Derik, Dargeçit gibi ilçelerde yaşanan olaylar güvenlik kuvvetlerimizin müdahaleleri ile bastırılmıştır. Sınırlarımız içinde kapsamlı terör operasyonları yürütülmüştür.

Türkiye’ye terörden darbeye her yönetimi kullanıp diz çöktürmek için çabalayanları karşı milletimiz canı pahasına sahip çıkıp tarihi nitelikte derslerini verdi.

Güney sınırlarımız boyuncu oluşturmaya çalıştıkları terör koridorunu kırmak için den birçok sayıda harekat yaptık. Bu harekatlar sayesinde Suriye sınırlarımızın önemli bir bölümünü güvenli hale getirdik.

“Nice fırtınalar atlattık”

Biz ise binlerce yıllık köklü geçmişimiz ile nice fırtınalar atlattık. Çünkü, biz hiçbir zaman zalimlerden olmadık. Zalimin yanında bulunmadık, zalime teslim olmadık. Çünkü, biz her daim mağdura kucak açıp, mazluma el uzatıp, hukukunu koruyanın safını tercih ettik.

Suriye’de bunu yaptık. Libya’da bunu yaptık. Karabağ’da bunu yaptık. Somali’de bunu yaptık. Filistin’de bunu yaptık. Irak’ta, Bosna’da, Kıbrıs’ta bunu yaptık. Ve bunun için ödememiz bir bedel varsa onu da ödedik.

“Hiçbir zaman eğilmedik, teslim olmadık”

Söz konusu bedeli kimi zaman sokaklarımız karıştırılarak ödedik, kimi zaman siyasi kaos denemesi ile ödedik, kimi zaman terör örgütleri üstümüze salınarak ödedik,, kimi zaman darbe girişi ile ödedik, kimi zaman ekonomik tuzaklar ile ödedik, kimi zaman U.A alanda haksız, hukuksuz baskılara maruz kalıp ödedik. Ancak hiçbir zaman eğilmedik, teslim olmadık.

“Bu millet hesabını soracak”

PKK ile arasına mesafe koyamadığından bizim nazarımızda bir parti var. Terbiyesize bak. Alçaklıkta demiyorum, çukurlukta sınır tanımayanlara, bu millet onca şehidimiz ile gazimizin hesabını soracak.

“Kılıçdaroğlu’na sert sözler”

Arada bize de güya sorular soruyor. Sorduğu soruları dünyadan veya ülkemizden haberi olmayan bir meczup soruyor olsa mazur göreceğiz. Ancak öyle değil. CHP’nin başında bulunan adamcağız hayatının bir kısmı memuriyet ile, diğer kısmı da siyaset ile geçirmiş, kaset ile geçirmiş olsa da CHP’nin genel başkanlık koltuğunu cebren ve hileyle işgal eden birisidir.

“İlk seçim ile bu zatın hak ettiği dersi son kez alacağına inanıyorum”

Halbuki dün Milli Savunma Bakanımız ile İçişleri Bakanımız CHP başında ki zat ile İYİ Parti Genel Başkanı’nı bilgilendirmişlerdi. Aynı zamanda bakanlarımız TBMM Genel Kurulu’nda gerekli izahatı vermişlerdir. İlk seçim ile bu zatın hak ettiği dersi son kez alacağına inanmaktayım.

“Yüz yüze eğitime geçiş”

Salgın seyrine bakarak, normalleşme adımlarını da atacağız. Okullarımızda kademeli olacak şekilde yüz yüze eğitime geçiş müjdesini verdik. Yoğun kar nedeni ile bazı illerimizde geçiş ertelense de süreç devam etmektedir.

Aşılama işlemlerinde son durum

Aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şu an 5.5 milyonun neredeyse üstünde bir aşılama kampanyası tamamlandı. Bu işi başaran Türkiye oldu. Hazırda beş milyon yedi yüz bin aşılamaya ulaştık.

Mart ayı ile normalleşme süreci başlıyor

Mart aşılama işleminde büyük ölçüde yol kat edeceğimiz bir ay olacak. İllerimiz Sağlık Bakanlığı’mızın belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda dört gruba ayırıp Mart ayı itibari ile kademeli olarak normalleşmeyi başlatıyoruz.

İşletmelerin rahatlamasını sağlayacak yol haritası ilerleyen günlerde açıklanacak

Pandemi nedeni ile işlerini ara veren restoran, kafe, kıraathane gibi esnaflarımızın rahatlamasını sağlayacak yol haritası ilerleyen günlerde açıklanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması duruma göre aşamalı olarak kaldırılacak

Hafta sonu uygulamasından başlanarak, sokağa çıkma kısıtlaması ilerleyen günlerde ki duruma bakılarak aşamalı olarak kalkacak.  



Son Güncelleme: 17.02.2021 23:07
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Anahtar Kelimeler:
KabineToplantısıKAdemeliNormalleşme
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