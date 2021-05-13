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17 Mayıs’ta kademeli normalleşme başlayacak mı, normalleşme nasıl olacak? 3 aşamalı normalleşme planı nedir?

Tam kapanma süresinin bitmesine çok az bir süre kala vatandaşlar 17 Mayıs’ta kademeli normalleşme başlayacak mı, normalleşme nasıl olacak? sorularına yanıt arıyor. Tüm Türkiye’de uygulanan tam zamanlı sokağa çıkma yasağının ardından normalleşme süreci araştırılıyor. 3 aşamalı normalleşme planı nedir? soruları gündemde yer alırken merak edilen normalleşme planı haberimizde yer alıyor.

13 Mayıs 2021 Perşembe 14:20
17 Mayıs’ta kademeli normalleşme başlayacak mı, normalleşme nasıl olacak? 3 aşamalı normalleşme planı nedir?
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Ülkemizde son kabine toplantısının ardından koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta ‘tam zamanlı sokağa çıkma yasağı’ 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında olurken kısıtlamanın bitimine çok az bir süre kala vatandaşlar normalleşmenin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Tam kapanma süresinin bitmesine günler kala insanlar normalleşme süresinin uzayıp uzamayacağını araştırıyor.  Tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilirken yeni Türkiye için normalleşme planı merak ediliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında Ramazan Bayramı sonunda normalleşmenin olacağını açıkladı.  Şu an için büyükşehirlerin durumu merak edilirken kentlere göre mi yoksa kademeli şekilde mi normalleşme süreci olacak araştırılıyor.

3 Aşamalı normalleşme planı 2021

 17 Mayıs Pazartesi son bulacak kısıtlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak fakat saat 20.00’a kadar faaliyet gösterecek.

19.00’da akşam sokağa çıkma yasağı yerine 21.00 olacak. Cumartesi günleri yasak kaldırılacak. Fakat ilk etapta kısıtlama Pazar günü devam edecek.

Kulislerdeki iddiaya göre eğitim uzaktan devam edecek. Okullar açılmayacak.

Normalleşmenin ikinci aşaması ise 31 Mayıs tarihi oluyor. Bu sürede kafe, restoran, lokanta gibi yerler 22.00’da kapanacak. Kapalı alanlar kullanıma kapalı olacak. %50 kapasite ile müşteri alacak.

Küçük işletmeler kahvehane, çay ocağı gibi yerler ise valilik üzerinden izin alacak. Bu süreçte ise Pazar günleri yasak olmayacak.

Normalleşmenin üçüncü aşamasında ise temmuz ayı gibi planlanıyor. Düğünler belirli kısıtlama ile yapılırken kafe ve restoranlar 23.45’E kadar açık olacak fakat kapalı alanlar kapalı kalacak.

Kabine Toplantısı ne zaman olacak?

2 haftada bir yapılan kabine toplantısı tam kapanmadan kaynaklı bir hafta ertelemeli yapılması tahmin ediliyor.

 

 


Son Güncelleme: 13.05.2021 14:20
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Anahtar Kelimeler:
NormalleşmeTam Kapanma3Plan17 Mayıs
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