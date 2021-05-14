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17 Mayıs seyahat yasağı bitiyor mu? Şehirler arası seyahat etme yasağı ne zaman bitiyor?

Tam kapanma sürecinde izin kağıdı olmadan seyahat edemeyen vatandaşlar yasak bitimi ile yolculuk yapmayı bekliyor. 17 Mayıs itibariyle tam kapanmanın bitmesiyle seyahat yasağını kalkması da merak konusu oldu. Yasaklar uzatılacak mı soruları da herkes tarafından sorulmaya başladı. Konu hakkında detaylar haberimizde

14 Mayıs 2021 Cuma 14:56
17 Mayıs seyahat yasağı bitiyor mu? Şehirler arası seyahat etme yasağı ne zaman bitiyor?
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Şehirler arası seyahat engeli olan bu kapanma sürecinde izin kağıdı olmadan yolculuk yapmak mümkün değil. Yasakların bitmesi olan 17 Mayıs günü belirlenmesi halinde gözler tekrardan karar alınacak kabine toplantısına çevrildi. Son günlerde haberlerde görülen 3 aşamalı normalleşme süreci gündeme gelirken henüz resmi bir açıklama gelmediğini biliniyor.

Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?

29 Nisan günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamış olduğu karar ile tam kapanma süreci başlatıldı. 17 mayıs günü bitecek bu yasaklar hakkında yeni kararların ne olacağı da vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Tam kapanmanın bitmesine sayılı günlerin kalması ile tekrardan kabine toplantısı yapılacağı ve normalleşme sürecine nasıl adım atılacağı kararlaştırılacak. Vatandaşların merak ettiği seyahat kısıtlaması hakkında da gerekli bilgiler verilmesi bekleniyor.

17 Mayıs’ta şehirler arası yasak bitiyor mu?

Ülke geneli tam kapanma girilen süreçte bitiş tarihi olarak 17 Mayıs verilmişti. Bayram’nda bu yasağa dahil edilmesi ile Fahrettin Koca sosyal medya üzerinde bayram mesajında şunlara da yer verdi;

"Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" diyerek vatandaşlara mesajların iletti. Bu açıklama ile 17 Mayıs günü ile beraber normalleşme adımlarının atılacağını da duyurmuş oldu.


Son Güncelleme: 14.05.2021 14:56
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Anahtar Kelimeler:
KapanmaSeyahatYasak
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