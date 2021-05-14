17 Mayıs Pazartesi yasak ve kısıtlama var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 26 Nisan’da yaptığı açıklamalar sonrası 29 Nisan itibariyle tam kapanma sürecine girildi. Erdoğan, 17 Mayıs’ta sona erecek olan tam kapanma sonrasında kontrollü normalleşmeye geçileceğini duyururken gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Kabine Toplantısı sonrasında elde edilen veriler ile normalleşme adımları için son karar alınacak.

17 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi günü sona eriyor. Konu ile ilgili açıklama yapan, tedbirlerin 17 Mayıs saat 05.00’e kadar geçerli olduğunu ve 17 Mayıs’ta Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısının yapılacağını belirtti. Bakan Soylu, sürecin 17 Mayıs günü belli olacağını aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Ramazan Bayramı kutlama mesajında, ay sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağını dile getirmişti.