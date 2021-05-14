17 Mayıs Pazartesi yasak ve kısıtlama var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 26 Nisan’da yaptığı açıklamalar sonrası 29 Nisan itibariyle tam kapanma sürecine girildi. Erdoğan, 17 Mayıs’ta sona erecek olan tam kapanma sonrasında kontrollü normalleşmeye geçileceğini duyururken gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Kabine Toplantısı sonrasında elde edilen veriler ile normalleşme adımları için son karar alınacak.
17 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Ramazan Bayramı kutlama mesajında, ay sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağını dile getirmişti.
Son Güncelleme: 14.05.2021 19:17