17 Mayıs Pazartesi günü sonrasında düğünler serbest olacak mı? Düğünler ve nikahlar ne zaman başlayacak?

Düğünler serbest olacak mı?

Vakaların artması ile tedbirlerin arttırılması üzerine düğünlerde ertelenme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklama üzerine; Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları, nikah ve kına gecelerinde ertelenme oldu. Kısıtlamalar sonucunda bayramın bitmesi ile her yerin açılması bekleniyor. Resmi bir açıklama gelmediğinden kesin bir tarih söz konu değil.

Tam kapanma sürecinin 29 Nisan da başlatılıp 17 Mayıs da bitmesi söz konusu iken yasakların bitmesine sayılı günler kaldı. Yeni yapılacak kabine toplantısında alınacak karar ile vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor. Yasakların sonlandırılması ve aşamalı normalleşme haberleri gündeme geldi.