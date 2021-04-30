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17 günlük tam kapanmada neler yasak? Ceza yenecek durumlar neler?

Dünyayı ve ülkemizi esir alan Korona virüs salgınından dolayı ülkemizde çeşitli önlemler, yasaklar ve cezalar devam ediyor. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde alınan kararlara göre 29 Nisan Perşembe 19.00'dan itibaren 17 Mayısıs Pazartesi 05.00'a kadar tam kapanma uygulanacağı genelge ile kesinleşti. Tam kapanmada yasaklar ve ceza yazılacak durumlar neler olacak? İşte tüm detaylar burada!

30 Nisan 2021 Cuma 15:18
17 günlük tam kapanmada neler yasak? Ceza yenecek durumlar neler?
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Dünyayı veülkemizi saran Korona virüs salgını kapsamında ülkemizde tedbirler ve yasaklar uygulanmaya devam ediyor. Geçen hafta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde alınan önlemler doğrultusunda tam kapanma yaşanıyor. 29 Nisan Perşembe 19.00'dan itibaren 17 Mayısıs Pazartesi 05.00'a kadar devam edecek.

Tam kapanmada yasak ve cezalar hangi hallerde uygulanacak? Siz değerli okuyucularımız için araştırdık.

10.00-17.00 saatleri arasında market, kasap, bakkal, kuruyemişçi ve tatlıcılardan alışveriş yapılabilir. İkamet ettiğiniz yere yakın olarak, araç kullanmadan engel durumu olanlar hariç. Pastane ve restoranlar ise paket servisle hizmet verebilir. Çalışmak zorunda olanlar E-Devlet üzerinden belge alarak görev belgesi kapsamında iş yerlerine gidebilirler. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafınca belirlenen önlemlerde, vatandaşların tamamının uyması bekleniyor. 

Fırın, Market ve Manavlar açık!

Kısıtlamada market, bakkal, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 aralığında açık olacak. Zincir marketler de pazar günleri kapalı olacak. 

Restoran ve pastane paket servis!

Ramazan'ın son zamanına kadar 13 Mayısıs Perşembe hizmet verecekler. Ramazan bittikten sonra 24 saat esasına geçilerek saat 01.00'e kadar çalışacaklar.

Yürüme mesafesindeki camilere gidilecek!

Vatandaş, ikamet ettiği yerdeki yakınlığa göre camiye gidebilecek. Arabayla gitmek yasak. Cuma namazı ile ilgili bir kısıtlama gelmedi. 

Yaşlıların ihtiyaçlarını kimler karşılayacak?

Yaş grupları ileri olan, hasta, kendine bakamayanların ihtiyaçlarını ise 112, 155 ve 156'dan yardım talep ederek ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabilirler. VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanır. 

Zorunlu haller dışında seyahat yasağı var!

Zorunlu izin belgesi ve HES kodu olarak yola çıkılabilecek. Otobüslerinde yüzde 50 kapasite ile hizmet verecekler. 

Konaklama tesisleri nasıl işleyecek?

Yalnızca seyahat izin belgesi olanlara verilecek ve yasak kabul edilmeyecektir. Rezarvasyonu olup izin belgesi olmayanlar ise kabul edilmeyecek. 

Turistlere yasak var mı?

Geçici bir süre turist olarak ülkemize gelenler bu yasaklardan muaf tutulacaktır. İkameti burada bulunan yabancı vatandaşlar ise kısıtlamalara uymak zorundadır.

Cenazeler nasıl olacak?

Birinci dereceden yakınları muaf olacak ve sadece 30 kişi kadar cenaze namazını kılabilecek. Şehir dışından gelecek olan birinci derece yakınları olarak 199 ya da E-Devlet üzerinden izin belgesi oluşturabilecek.

İzin belgeleri 199 ya da E-Devlet üzerinden verilecek.

Yurt dışı uçuşları için kısıtlama yok!

Yurt dışına seyahat edecekler için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Yurt dışından gelenlerin yurt içi ikametlerine gidebilmeleri için belgeledikleri müddetçe sorun olmayacak. 

Alkol satışı yasak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Tekel bayileri istisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" dedi.

Bankalar sınırlı sayıda elemanla çalışacak!

Sınırlı sayıda personel çalıştırarak açık kalacakları belirlenen bankaların, diğer personeli evden çalışacak.

Yüz yüze eğitim nasıl oalcak?

Tüm yüz yüze eğitim veren kurumlar kapalı olacak. Bütün sınavlar 17 Mayısıs'a ertelendi. 

Çalışanların izin belgesi nasıl olacak?

Kısıtlamadan muaf olan iş yeri, fabrika ve imalat çalışanları İçişleri Bakanlığı e-Başvuru üzerinden görev belgesi ile başvuru yapabilir. Bu sayede sokağa çıkabilir ve belgeyi yetkililere gösterir. 

Tam kapanmada muaf olacaklar kimler?

 - Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve PTT çalışanları.

- Hastaneler, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar.

- Sokak hayvanlarını besleyenler, hayvan barınakları, çiftlikleri, bakım merkezlerinin görevlileri, gönüllü çalışanları ve Hayvan Besleme Grubu üyeleri

- İkametinin önüyle sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya çıkanlar.

- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışını yapan iş yerleri ile buralarda çalışanlar.

- Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar.

- Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar.

- Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve çalışanları.

- Oteller ve konaklama yerleri ile çalışanları.

- Gazete, dergi, radyo, televizyon, intenet kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları.

- Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar.

- Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları.

- Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar.

- Otizm, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile veli veya vasileri.

- Yurt içi ve dışı müsabaka, kamplara katılacak milli sporcular, seyircisiz, profesyonel müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler.

- ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ve bu kişilerin yanlarında bulunan refakatçileri, sınav görevlileri.

- Zorunlu müdafi-vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar, adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri

- Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri

- 10.00-16.00 arasında sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları

- Nöbetçi noterler ile çalışanları.

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge ve bilgiyle ibraz edenler.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.

Tam kapanmada sokak hayvanlarının beslenmesi için ilgili kurumların bu konuyu ihmal etmeden gerçekleştirecekleri kesinleşti. 

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 15:18
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KORONATam Kapanma17 Günlük KapanmaYasakCeza
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