17 gündür kayıp genç kızın cesedi bulundu

Yalvaç ilçesinde yaşamını sürdüren 23 yaşındaki Zilfinur Bakır isimli genç kızdan yaklaşık 20 gündür haber alamayan yakınları polise başvurmuş ve genç kızı arama çalışmaları başlatılmıştı.

Genç kızın cesedi göl kenarında bulundu

Ekipler genç kızı gören kişilerden alınan bilgiler doğrultunsunda genç kızın son olarak- Yalvaç arasında yolcu taşıyan minibüslere bindiğini tespit etti ve aramalar bu yönde devam ettirildi.Ekipler hat üzerindeki bir çok güvenlik kamerasını inceledi ve Bakır'a dair bir iz tespit edilemedi.

Öte yandan bugün Eğirdir Gölü kıyısında bir kişinin cansız bedenini bulan vatandaşlar durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Göl kenarına kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları incelemede cesedin genç kıza ait olduğunu tespi etti. Olay yeri inceleme ekipleride bölgeye giderek incelemelerde bulundu.Bakır'ın cansız bedeni yapılan detaylı inceleme sonrasında morga kaldırılırken, Zilfinur Bakır’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.