17 gündür kayıp çifte ait olduğu değerlendirilen cesetler kuyuda bulundu

Korkunç olay bugün Afyonkarahisar Dinar ilçesinde yaşandı.

İlçeye bağlı bir köyde yaşayan Abdullah Korkmaz sabah saatlerinde kendi hayvanlarını merada otlatmak için araziye çıktı.Korkmaz bir süre hayvanlarını otlattıktan sonra bölgede bulunan bir sulama kanalında mola verdi. Genç adam dinlendiği sırada kötü kokular hissetti ve çevresine bakındığında korkunç manzara ile karşılaştı. Yakınında bulunan kuyu içine bakan Korkmaz iki kişinin çürümüş ve kokmuş cesetlerini buldu.

Abdullah Korkmaz hemen durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede kuyunun kasten taşlarla örülmüş olduğunu içinde 1 kadın 1 erkek cansız bedenlerin olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri kuyuya inerek,2 kişinin cansız bedenlerini kuyudan çıkardı ve cesetler kimlik kontrolü ve otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Ekipler tarafından bulunan cansız bedenlerin yaklaşık 17 gün önce kaybolan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ekipler olayla ilgili olarak soruşturmayı çok yönlü sürdüyor.

Öte yandan 25 Ekim tarihinde sırra kadem basan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Cevdet- Zeliha Uysal ile ilgili soruşturma devam ediyordu.