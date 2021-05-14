17-18-19 Mayıs tatil mi? 17-18-19 Mayıs'ta da sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Covid-19 tedbirleri doğrultusunda alınan tam kapanma kararı Pazartesi sabahı sona eriyor. 17 Mayıs Pazartesi günü bitecek olan kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı herkes tarafından merak ediliyor. 19 Mayıs Çarşamba gününün resmi tatil olmasından dolayı 17-18-19 Mayıs’ın da kapanmaya dahil edilip edilmeyeceği araştırılıyor. 29 Nisan akşamı itibari ile başlayan tam kapanma sürecinin 17 Mayıs Pazartesi sabahı sona ermesi bekleniyor.

17-18-19 Mayıs tatil mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı bir açıklamada tam kapanmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Aslında tamamen veriye dayalı yürüttüğümüz bir süre. Sağlık Bakanlığı bizle günlük verileri sürekli paylaşıyor. Tabii biz olabildiğince bu salgın döneminde tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık; çünkü bunun ekonomik boyutu da olduğu için"

Bunun yanı sıra bir kesim tarafından kapanmaların uzatılacağı söylentisinin yayılmasına karşılık ise şu cevabı verdi:

"Şu anda böyle bir şey yok. Bizim bununla ilgili kararları verdiğimiz kabineye tüm veriler gelir, kabinede değerlendirilir. Sonrasında nihai karar verilir. Şu anda gündemimizde uzatma yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık"

Bayram sonrasındaki vaka sayıları belirleyici olacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın vaka sayılarında iyileşmeye ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vaka sayılarını ne kadar hızlı aşağıya çekersek normalleşmemizdeki bir kısım davranışları o kadar hızlı geri kazanabiliriz."

Vaka sayıları Nisan ayında 60 binlere çıkarken 14 Nisan’da uygulanmaya başlayan “kısmı kapanma” ve 29 Nisan’da geçilen “tam kapanma” sonrasında 10 binlere kadar indi.

AA muhabirine kapanma konusu hakkında değerlendirmelerde bulunan Kemalettin Aydın, izin kağıdı olayını suiistimal eden kişilere karşı denetimlerin titizlikle yapıldığını ifade etti. Bunun yanı sıra tam kapanmanın vaka sayılarına nasıl yansıdığını bu hafta göreceklerini söyleyen Aydın şunları dile getirdi:

"Bayramdan sonra 10 binlerin altını göreceğimizi düşünüyorum."

Aydın, açıklamalarında Ramazan Bayramından sonraki sürece dair vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vaka sayıların düşmesi ile rehavete kapılmaması gerekildiğini dile getirdi. Aydın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreçte bayramı da kapalı geçireceğiz. Eğer bayramdan sonraki pazartesi günü Türkiye'nin rakamları kontrol edilebilir durumlara inmez yani 15-20 bin olursa kapanmayla da bir sonuç elde edemedik demektir. Böyle bir durumda bayramdan sonraki 19 Mayıs haftasında da kapanma olabilir. Ama bu süreçte hem birbirimize inancımız hem de topluma olan saygımızla kurallara uymayı sürdürürsek vakaların bayramdan sonra 10 binlerin altına ineceğini, ondan sonra da yeni bir kapanmaya ihtiyaç duyulmayacağını düşünüyorum."

Kemalettin Aydın, bayram sonrasında vaka sayılarının normalleşmeye etki edeceğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayılarını ne kadar hızlı aşağıya çekersek normalleşmemizdeki bir kısım davranışları o kadar hızlı geri kazanabiliriz. Eğer arzu edilen rakamlar olmazsa belki sadece okullar açılır, kafe ve restoranlar, sosyal hayat yine kapalı devam edebilir."

Vakalar düşse de hala virüs ile mücadele edildiğini söyleyen aydın şunları dile getirdi:

"Virüs dalgalar halinde gelmiyor, virüsün dalga oluşturmasına biz neden oluyoruz. Yani virüs dağa, bayıra çekilip güç kazanıp insanoğluna saldırmıyor. Biz ne kadar kümeleşir ve kurallardan uzaklaşırsak virüs sayısı artıyor ve buna dalga diyoruz. Ne kadar birbirimizden uzaklaşır ve kurallara uyarsak virüs sayısını azaltıyoruz. Eğer arzu ettiğimiz rakamları elde ettikten sonra yeniden kümeleşir ve kurallardan hızlıca uzaklaşırsak yeniden dalga oluştururuz."

Aydın, açıklamasında aşı ile alakalı konuya da değinerek Mayıs ayının sonu ve Haziran ayının başında yüksek sayıda aşılamanın yapılmasının beklendiğini söyledi. Şu sözlerle açıklamasına devam etti:

"Ramazan Bayramı'ndan sonra vakaları belirli bir rakama düşürmeyi hedefliyoruz. Bu rakamın düşüklüğü için de bir, bir buçuk ay içinde yaklaşık 40 milyona yakın insan aşılayacağız. Bu aşılama sürecinde düşük rakamları sürdürür ve aşılamayı da halledersek hazirandan sonra çok rahatlarız. Ama aşılamayı hızlıca tamamlama aşamasındayken yeniden rakamlar 20-30 binlere çıkarsa o zaman yaz dönemini hatta güz dönemini riske etmiş oluruz."