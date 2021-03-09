İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...

16 yaşındaki gencin feci ölümü! Annenin feryadına yürek dayanmadı

Antalya'da 16 yaşındaki bir genç, 3'üncü katta bulunan evlerinin penceresinden aşağı düştü. Beton zemine düşen gencin hayatını kaybettiği belirlenirken annesinin feryadı yürekleri dağladı.

09 Mart 2021 Salı 13:18
16 yaşındaki gencin feci ölümü! Annenin feryadına yürek dayanmadı
Takip Et:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden korkunç bir ölüm haberi geldi. İlçeye bağlı Kırcami Mahallesinde 8 katlı bir binanın 3'üncü katttaki evlerinin penceresinden Günay çiftinin 2 çocuklarından biri olan 16 yaşındaki H.E.G.'nin aşağı düştüğü öğrenildi. Sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası beton zemine düşen genci görenler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde gencin düşme anında hayatını kaybettiği belirlenirken olay yerine intikal eden polis ekipleri olayın intihar olup olmadığını konusunda bir çalışma başlattı.

Oğlunun ölüm haberini alan anne sinir krizi geçirirken cenazenin başında gözyaşlarına hakim olamayan annenin feryatları duyanların yüreklerini dağladı. Anneyi, komşuları ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Polisi olay yerinde incelemelerini tamamlamasının ardından gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Son Güncelleme: 09.03.2021 13:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Antalya16 Yaşında GençPencereDüşmeAnne Feryadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis olmak için aranan şartlar nelerdir? Nasıl polis olunur?
Polis olmak için aranan şartlar nelerdir? Nasıl polis olunur?
Miraç Gecesinde neler olmuştur? Miraç Kandili'nde insanlığa verilen 3 hediye nedir? İsra nedir?
Miraç Gecesinde neler olmuştur? Miraç Kandili'nde insanlığa verilen 3 hediye nedir? İsra nedir?
İŞKUR tarafından önerilen işleri kabul etmeyen kişilerin işsizlik maaşı kesilir mi?
İŞKUR tarafından önerilen işleri kabul etmeyen kişilerin işsizlik maaşı kesilir mi?
Yarın 9 Mart 2021 Salı günü hava nasıl olacak?
Yarın 9 Mart 2021 Salı günü hava nasıl olacak?
Askerde uzman çavuş nasıl olunur? Uzman çavuşların özlük hakları
Askerde uzman çavuş nasıl olunur? Uzman çavuşların özlük hakları
Çılgın sayısal loto 8 Mart 2021 Pazartesi sonuç sorgulama ekranı 
Çılgın sayısal loto 8 Mart 2021 Pazartesi sonuç sorgulama ekranı 

Popüler Haberler

Polis olmak için aranan şartlar nelerdir? Nasıl polis olunur?
Bugün kimin maçı var? 9 Mart 2021 Salı hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor?
Nöbetçi Film konusu, yorum ve incelemesi
9 Mart 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kanal D canlı yayın akışı 9 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
9 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 9 Mart 2021 Salı Show TV dizi, film ve programları
9 Mart 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kanal 7'de 9 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? 9 Mart 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
9 Mart 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Ev kadınlarına müjde! Devlet SGK güvencesiyle emekli olma fırsatı sunuyor, Başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir?
Fransa'nın uçak gemisinde 668 kişide koronavirüs tespit edildi
O Ses Türkiye neden yok, neden yayınlanmadı? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TOKİ 50 bin konut Isparta Çünür kura çekiliş sonuçları belli oldu!
Brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır? 2021
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Rüyada kılıç görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kılıç görmek rüyasının tabiri
A101'de satılan Reeder P13 akıllı cep telefonu özellikleri ve yorumları
Aile hekimi ilaç raporu verebilir mi? İlaç raporu yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
Birden çok bankaya borcu olanların ne yapması gerekiyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.