16 yaşındaki gencin feci ölümü! Annenin feryadına yürek dayanmadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden korkunç bir ölüm haberi geldi. İlçeye bağlı Kırcami Mahallesinde 8 katlı bir binanın 3'üncü katttaki evlerinin penceresinden Günay çiftinin 2 çocuklarından biri olan 16 yaşındaki H.E.G.'nin aşağı düştüğü öğrenildi. Sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası beton zemine düşen genci görenler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde gencinanında hayatını kaybettiği belirlenirken olay yerine intikal eden polis ekipleri olayın intihar olup olmadığını konusunda bir çalışma başlattı.

Oğlunun ölüm haberini alan anne sinir krizi geçirirken cenazenin başında gözyaşlarına hakim olamayan annenin feryatları duyanların yüreklerini dağladı. Anneyi, komşuları ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Polisi olay yerinde incelemelerini tamamlamasının ardından gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.