16 yaşındaki genç arkadaş katili oldu!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 16 yaşındaki bir genç 15 yaşındaki yakın arkadaşını parkta kavga ettiği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay dün saat 15.30 sularında ilçeye bağlı Hasbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre 16 yaşındaki E.S. ile 15 yaşındaki Şinasi Tekcan parkta tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.S. yanında bulundurduğu bıçağı arkadaşının kalbine sapladı.

Şinasi Tekcan, kanlar içinde yere yığılırken olayı görgü tanıkları durumu hemen polis ve sağlım ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerinde olan sağlık ekipleri ağır yaralı bir şekilde yerde yatan Şinasi Tekcan'ı ambulansa alarak Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Şinasi Tekcan'ın tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, arkadaş katili olan E.S.'nin polis tarafından gözlaltına alındığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.