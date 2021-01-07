İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la paylaşmayana yasak geliyor
Son Dakika
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik anlaşmanın imzaları atıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik...
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac...
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...

16 yaşındaki çocuğunu odaya kilitleyen kişi eşini vahşice öldürdü

İstanbul'da meydana gelen kadın cinayeti kan dondurdu. 16 yaşındaki çocuğunu odaya kilitleyen bir kişi eşini bıçakla öldürdü. Daha sonra intihar girişiminde bulunan şahıs polis tarafından yaralı olarak yakalandı.

07 Ocak 2021 Perşembe 13:27
16 yaşındaki çocuğunu odaya kilitleyen kişi eşini vahşice öldürdü
Takip Et:

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir kadın cinayeti daha işlendi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Adnan S. isimli bir kişi 16 yaşındaki çocuğunu odaya kilitledikten sonra eşi Hatice S.'yi bıçaklayarak katletti. Eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Adnan S. polis tarafından yaralı olarak yakalandı.

Olay dün gece ilçeye bağlı Mimar Sinan mahallesinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. 3 katlı bir binanın  en üst katında yaşanan olayda Adnan ve Hatice S. çifti henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adnan S. kavgaya müdahale etmek isteyen 16 yaşındaki oğlunu zorla odasına götürerek kilitledi. Mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldıran Adnan S. bıçak darbeleriyle eşi Hatice S.'yi ağır yaraladı.

O sırada odasından kaçan çiftin oğlu durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kilitli kapıyı açamayınca itfaiyenin gelmesini bekledi. Olay yerine getirilen itfaiye merdiveniyle eve balkondan giren evin içinde korkunç bir manzara ile karşılaştı.

Adnan S.'nin eşini defalarca bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendi bileklerini kestiğini gördü ve durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Vahşet evine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede talihsiz kadının olay anında hayatını kaybettiğini belirlediler. Yaralı eş Adnan S. ise polis gözetiminde ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Eşi tarafında katledilen Hatice S.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerini tamamlamasıyla birlikte otopsisi yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken cinayet evine gelen talihsiz kadının annesi sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



Son Güncelleme: 07.01.2021 13:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulSultanbeyliKadın Cinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışmayanlar nasıl kredi çekebilir? Çalışmayan kişilere kredi veren bankalar
Çalışmayanlar nasıl kredi çekebilir? Çalışmayan kişilere kredi veren bankalar
Mühürlenen eğlence mekanına tekrar baskın! Eğlenenler çatıda yakalandı
Mühürlenen eğlence mekanına tekrar baskın! Eğlenenler çatıda yakalandı
Sultangazi'de ceviz kırarken çıkan gürültü iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü!
Sultangazi'de ceviz kırarken çıkan gürültü iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü!
Ankara'da freni boşalan tır, 11 aracı hurdaya çevirdi
Ankara'da freni boşalan tır, 11 aracı hurdaya çevirdi
Sakarya'da bariyerlere çarpan kamyon devrildi: 2 ölü
Sakarya'da bariyerlere çarpan kamyon devrildi: 2 ölü
Güney Kore şirketi Kia'dan logo değişimi! Logosunda değişiklik yapan otomobil firmaları arasına girdi
Güney Kore şirketi Kia'dan logo değişimi! Logosunda değişiklik yapan otomobil firmaları arasına girdi

Popüler Haberler

Arıza dizisi Ali Rıza'nın yeğeni Aslı kimdir? Sıla Gözüm
Araçlarda, otomobillerde veya arabalarda lastik hava basıncı kaç olmalı? Lastiklerin hava basıncı kaç psi ya da bar olmalı?
A Spor Son Sayfa programının sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik'in hayatı
7 Ocak 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
LC Waikiki Türk markası mı? LC Waikiki kimin?
Nafaka zammı nasıl hesaplanır? 2021 Nafaka hesaplama tefe tüfe
7 Ocak 2021 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
CVV kodu ne demek ? CVV kodu ile ilgili bütün detaylar !
Yeni Çipli Kimlik Kartı çıktı mı? Kaç yıl geçerlilik süresi var? Yeni Kimlik kartının özellikleri neler?
Chrome reklam engelleyici eklentiler nelerdir? Reklam engelleyici eklenti nasıl kullanılmaktadır?
SGK emeklilik dilekçesi nasıl yazılır? Emeklilik dilekçesi örneği
Tüm vergiler için mi mücbir sebep hali geçerli olur mu?
Kanalların yayın akışları 20 Aralık Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Engelli raporu geçerlilik süresi ne kadardır? Alınan engelli raporu ne kadar süre geçerlidir?
İlk Emekli maaşı ne zaman yatırılır? Emekli aylığı ne zaman bağlanır?
TV8 canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 7 Ocak 2021 Perşembe
2021 MEB 5. Sınıf İOKBS taban puanları ve kontenjanları hakkında detaylar
Atv canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Türk Telekom müşteri hizmetlerine direkt nasıl bağlanılır? Müşteri hizmetlerine direkt bağlanma yöntemleri
PH değerlerine göre en kaliteli damacana su hangisidir? Damacana su markaların PH değeri nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.