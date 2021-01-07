16 yaşındaki çocuğunu odaya kilitleyen kişi eşini vahşice öldürdü

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir kadın cinayeti daha işlendi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Adnan S. isimli bir kişi 16 yaşındaki çocuğunu odaya kilitledikten sonra eşi Hatice S.'yi bıçaklayarak katletti. Eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Adnan S. polis tarafından yaralı olarak yakalandı.

Olay dün gece ilçeye bağlı Mimar Sinan mahallesinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. 3 katlı bir binanın en üst katında yaşanan olayda Adnan ve Hatice S. çifti henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adnan S. kavgaya müdahale etmek isteyen 16 yaşındaki oğlunu zorla odasına götürerek kilitledi. Mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldıran Adnan S. bıçak darbeleriyle eşi Hatice S.'yi ağır yaraladı.

O sırada odasından kaçan çiftin oğlu durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kilitli kapıyı açamayınca itfaiyenin gelmesini bekledi. Olay yerine getirilen itfaiye merdiveniyle eve balkondan giren evin içinde korkunç bir manzara ile karşılaştı.

Adnan S.'nin eşini defalarca bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendi bileklerini kestiğini gördü ve durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Vahşet evine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede talihsiz kadının olay anında hayatını kaybettiğini belirlediler. Yaralı eş Adnan S. ise polis gözetiminde ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Eşi tarafında katledilen Hatice S.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerini tamamlamasıyla birlikte otopsisi yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken cinayet evine gelen talihsiz kadının annesi sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.