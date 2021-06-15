16 yaşındaki bir genç kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalandı

Elazığ'da gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre 16 yaşındaki genç sürücü kaza yapıp kaza bölgesinden yaralı halde kaçmaya çalıştı. Yaralı bir şekilde araçtan inerek hızlıca kaçmaya çalışan bekçiler tarafından yakalandı.

Gerçekleşen kaza Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. M.Z.S. yönetimindeki bir otomobil ile 16 yaşındaki sürücü C.C. idaresindeki bir otomobil ile çarpıştı. Gerçekleşen kazada araçlardan bir tanesi yan yattı.

16 yaşındaki sürücü yaralı halde kaçarken yakalandı

Gerçekleşen kaza sonrasında yaralı bir şekilde araçtan inerek kaçmaya çalışan küçük sürücüyü mahallede bulunan bekçiler engel oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yan yatan araçların birinin içerisinde bulunan yaralılar bölgede bulunan bekçiler tarafından çıkartıldı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen ve 16 yaşındaki küçük sürücü ve diğer yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde incele yaptı.