16 saat uçuruma yuvarlanan araçta kurtarılmak için beklediler

Sanlıurfa’da meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre cumartesi akşam saatlerinde Şanlıurfa’da yaşayan 22 yaşındaki Dilara K., arabasına binerek tek başına tarihi ve turistik bölge Halfeti’ye gezmeye gitti. İlçeye gireceği sırada bir anda aracın kontrolünü kaybeden sürücü, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

GECE BOYUNCA ARAÇTA KALDI

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ağır bir şekilde yaralandı. Araçta sıkıştığı için cep telefonuna uzanamayan genç kız kendine yardım edebilecek kimseye ulaşamadı. Tüm gece hurdaya dönen aracında sıkışmış bir şekilde kalan sürücüyü ertesi gün traktörle bölgeden toprak almaya giden Mustafa Aslan isimli bir vatandaş ile arkadaşları buldu.

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜ

Mehmet Aslan genç kadının öldüğünü zannetti. Seslendiğinde genç kızın gözlerini kıpırdattığını fark etti. Durumu hemen yetkililere bildiren adam yardım istedi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından sıkışmış olduğu otomobilden çıkartılan genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın durumunun ağır olması sebebiyle başka bir hastaneye nakledildi. Yaklaşık 16 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen genç sürücü hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Yaşanan kaza ile ilgili başlayan soruşturma devam ediyor.

