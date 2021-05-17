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16 Mayıs İlk Adım Sergisi Galata Rıhtımı’nda açıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele yıllarını anlatan 16 Mayıs İlk Adım Sergisi Galata Rıhtımı’nda vatandaşlarımıza açıldı. Sergi bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:47
16 Mayıs İlk Adım Sergisi Galata Rıhtımı’nda açıldı
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Yıllar 16 Mayıs 1919’u gösterirken ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizi düşman işgalinden kurtarmak adına ilk adımını atıyordu. İlk adım, Samsun’un İlkadım ilçesine olacaktır. Atatürk, Bandırma Vapuru’na binerek 16 Mayıs 1919 tarihinde milli mücadeleyi başlattı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın ve milli mücadelenin önemini anlatmak adına 16 Mayıs İlk Adım Sergisi Galata Rıhtımı’nda vatandaşlarımıza açıldı. Sergi bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak. 16 Mayıs İlk Adım Sergisi bugün saat 17:00’da vatandaşlarımıza açılacak. Sergiye Beyoğlu Belediyesi ev sahipliği yapacak. Açılışa pandemiden dolayı sınırlı sayıda davetli katılacak. Vatandaşlarımız sergiyi 1 hafta boyunca görebilecek. Sergide milli mücadele yıllarındaki görseller yayınlanacak.


Son Güncelleme: 17.05.2021 11:47
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürkİlk Adım Sergisi
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