16 Mayıs İlk Adım Sergisi Galata Rıhtımı’nda açıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın ve milli mücadelenin önemini anlatmak adına 16 Mayıs İlk Adım Sergisi Galata Rıhtımı’nda vatandaşlarımıza açıldı. Sergi bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak. 16 Mayıs İlk Adım Sergisi bugün saat 17:00’da vatandaşlarımıza açılacak. Sergiye Beyoğlu Belediyesi ev sahipliği yapacak. Açılışa pandemiden dolayı sınırlı sayıda davetli katılacak. Vatandaşlarımız sergiyi 1 hafta boyunca görebilecek. Sergide milli mücadele yıllarındaki görseller yayınlanacak.
Son Güncelleme: 17.05.2021 11:47