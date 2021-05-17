16 Mayıs İlk Adım Sergisi Galata Rıhtımı’nda açıldı

Yıllar 16 Mayıs 1919’u gösterirken ülkemizin kurucusu Ulu Önder, ülkemizi düşman işgalinden kurtarmak adına ilk adımını atıyordu. İlk adım, Samsun’un İlkadım ilçesine olacaktır. Atatürk, Bandırma Vapuru’na binerek 16 Mayıs 1919 tarihinde milli mücadeleyi başlattı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın ve milli mücadelenin önemini anlatmak adına 16 Mayıs İlk Adım Sergisi Galata Rıhtımı’nda vatandaşlarımıza açıldı. Sergi bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak. 16 Mayıs İlk Adım Sergisi bugün saat 17:00’da vatandaşlarımıza açılacak. Sergiye Beyoğlu Belediyesi ev sahipliği yapacak. Açılışa pandemiden dolayı sınırlı sayıda davetli katılacak. Vatandaşlarımız sergiyi 1 hafta boyunca görebilecek. Sergide milli mücadele yıllarındaki görseller yayınlanacak.