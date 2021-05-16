16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde uyarı geldi. Hava sıcaklıklarında ki azalışlar ve ani yağışların sele neden olacağı bunun yanı sıra ülkenin doğusunda önemli bir sıcaklık azalışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son gözlemler sonucunda; Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum, Amasya, Ardahan, Kars çevreleri ile Ağrı ve Van’ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen sıcaklık dereceleri söyle;

Ankara

: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece

İstanbul

: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece

İzmir

: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26 derece

Adana

Antalya

: Az bulutlu ve açık 29

: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun

: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon:

Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum

: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır

: Az bulutlu ve açık 34

SAĞANAK UYARISI: HAVA SICAK OLDUĞU İÇİN TEHLİKE YARATABİLİR