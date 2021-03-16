16 Mart Koronavirüs hangi iller kırmızı risk grubuna döndü?

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileridir? 1 Mart’tan itibaren başlatılan kademeli normalleşme kararları sonrasında iki hafta geçmesi ile beraber 15 Mart’ta Kabine Toplantısı düzenlendi ve koronavirüs salgını süreci ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasından açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarında meydana gelen artış ile beraber kısıtlamalarda değişiklik yaşandı mı? illerin vaka sayısındaki artış ve koronavirüs salgını ve normalleşmeye ilişkin son değerlendirmelerin neler olduğu merak edilmeye başlandı.

6 - 12 Mart illere göre vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık illere göre vaka sayılarını gösteren haritayı yayımladı ve ''İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün.'' İfadelerini kullandı.

Düşük riskli iller (mavi):

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şınak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Orta riskli iller (sarı):

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

Yüksek riskli iller (turuncu):

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Çok yüksek riskli iller (kırmızı)

Edine, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Erdoğan, geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda, şehirleri, vaka, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre sınıflandırdıklarını belirtti. Her sınıfta nasıl bir normalleşme adımlarının uygulanacağını da açıkladıklarını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz. Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık. Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Vatandaşlarımızdan, tedbirlere muhakkak uyarak, hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirlerini ve ülkemizi bu musibetten kurtarma mücadelemize destek vermelerini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.” Bunların yanı sıra Erdoğan, Türkiye'nin Kovid-19 salgını ile mücadelesini konu alan "Asrın Küresel Salgını-Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" kitabının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından özen içerisinde hazırlandığını vurgulayarak, kitaptan istifade edileceğine inandığını da vurguladı.