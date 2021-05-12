16 eşi ve 151 çocuğu bulunan adamın hedefini duyanlar şaşırıyor! Bu adamın hedefi 100 eşten 1000 çocuk yapmak!

Zimbabve'de hayatına devam eden Misheck Nyandoro'nun hedeflerini duyan kişiler, şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Daha öncesinde 16 defa evlilik yapan ve şu anda 17. Evliliği için hazırlanan Nyandoro'nun önceki evliliklerinden 151 evladı bulunuyor.

"Tek işim çocuk yapmak"

Başka bir işi bulunmadığını ve işinin bu olduğunu belirten Nyandoro, "Bu benim işim. Başka işim yok. Yatak odasındaki davranışımı her eşimin yaşına göre değiştiriyorum. Büyüklerle yaptığım gibi gençlere de aynı şekilde davranmıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Hedefim 100 eş, bin çocuk"

Çocuk yapmaya devam edeceğine ve 1000 çocuk yapmanın hedefi olduğunu belirten Nyandoro, bir projesi olduğunu ve bunun adının ise çokeşlilik projesi olduğu ifadesine yer verdi.

Açıklamalarını sürdüren Nyandoro, libidolarının yüksek olmasından dolayı genç kadınlar ile evlilik yaptığını ve ilerideki eşlerini de genç kadınlardan seçeceğinin altını çizdi.