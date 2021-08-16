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16 Ağustos 2021 günlük burç yorumları belli oldu

16 Ağustos 2021 Pazartesi günlük burç yorumları belli oldu. Peki Astroloji uzmanları 16 Ağustos gününde burçlar hakkında ne yorumlar yaptı? Cevabı haberimizde…

16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:43
16 Ağustos 2021 günlük burç yorumları belli oldu
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Burç yorumları milyonlarca insanın günlük hayatı için önemli bir yer kaplıyor. Öyle ki birçok insan bu yorumlara göre hayatlarını düzenliyor. Peki 16 Ağustos 2021 Pazartesi gününde burçları kimler bekliyor? En şanslı ve en şanssız burç hangileri?

Koç Burcu’nu Neler Bekliyor?

Günlük hayat düzeninin dışına çıkmak isteyen ve bu yolda adımlar atmaya başlayan koçların farklı deneyimler elde edeceği bir gün olabilir. Bu amaçla yola çıkmaya hazırlanan koç erkeği ve kadını bu yolun sonunda istedikleri deneyimlere kavuşacaklar.

Boğa Burcu’nu Neler Bekliyor?

İç dünyalarında adeta ying ve yang ayrımı yaşayan boğalar için tereddütlerle dolu bir gün olacak. Aklı ile kalbinin birbirine verdiği savaş nedeniyle kararsız kalan boğalar için karar verme süreçleri çok yakında başlayacak.

İkizler Burcu’nu Neler Bekliyor?

İçlerine aylar boyunca duygu ve düşüncelerini atan ikizler için bugün o atılanların dışarıya çıkma vakti olacak. Kalplerini kıran kişilere karşı daha az tahammül gösterecek olan ikizler kadını ve erkeği karşılarında kim varsa ezip geçecek. Böylece kendilerine karşı daha dikkatli olunması gerektiğini karşısındaki insana öğretecek. Kısacası ikizler için hataların bedelini ödetme vakti.

Yengeç Burcu’nu Neler Bekliyor?

Haftalardır büyük çıkmazların içinde hayatlarını sürdürmeye çalışan yengeçler için artık bu ızdıraptan kurtulma vakti geldi. Karar verme konusunda tüm engeller bugün itibariyle yengeçler için artık sorun olmaktan çıkacak. Özellikle maddi anlamda bugün yengeçleri bir rahatlama dönemi bekliyor olacak.

Aslan Burcu’nu Neler Bekliyor?

Aslan burcu kadını ve erkeği için dilediği her şey bugün aniden karşılarına çıkabilir. Haftalardır maddi ve manevi anlamda birçok dilekte bulunan aslanlar bugün kendilerini ziyaret edecek sürprizlerle beraber mutluluktan havalara uçacak. Bu dileklerin en ufaklarının bile gerçeğe dönüşmesi aslanların moralini oldukça yükseltecek.

Başak Burcu’nu Neler Bekliyor?

Halihazırda paylaşma özelliğini bünyesinde barındıran başaklarda bugünden itibaren paylaşma duygusu hat safhaya ulaşacak. Mutluluğunu, parasını, heyecanını, planlarını ve daha nice duygu ve düşüncelerini sevdikleriyle paylaşmak amacında olan başaklar için oldukça güzel bir gün olacak. Bekar başaklar için ise hayatlarına damga vuracak ve belki de son aşkları olacak kişiyi hayatlarına alacakları gün bugün olabilir.

Terazi Burcu’nu Neler Bekliyor?

Hisleri konusunda belirsizlikler yaşayan teraziler bugün bu belirsizliğin üstesinden gelecekler. Özellikle iş hayatlarında yaşamış oldukları gelgitler ve kararsızlıklar sebebiyle zor anlar yaşayan terazi erkeği ve kadını bu sorunlardan kurtulmak için en sadık dostuna yani mantığına güvenecek. Mantıkları onları bu karanlık mağaradan dışarı çıkacak.

Akrep Burcu’nu Neler Bekliyor?

Günün şanssız burçları arasında olan akrepler için bugün zor bir gün olabilir. Bu zor günde herşeyin kusursuz geçmesini beklemekten ve dış etmenleri suçlamaktan vazgeçmek akreplerin bugünü kolay atlatmaları adına oldukça önemli olacak. İş, aile ve aşk hayatlarında karşılaşılacak sorunlara karşı tek gereken şey sabır.

Yay Burcu’nu Neler Bekliyor?

Kendisinden hoşlanan birisine karşı bugüne kadar karşılık vermeyen yaylar için artık bu kuralı bozma vakti geldi. Yay kadını ve erkeği bilmelidir ki sevilmek, sevmekten çok daha güzel bir histir ve değerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Bunun yanında zor zamanlarında yanlarında olan dostları da yaylar için hayatın önemli parçalarından birisi olacak.

Oğlak Burcu’nu Neler Bekliyor?

Evlilik düşüncesinde olan fakat bu konuda adımlar atmakta tereddütler yaşayan oğlaklar, aile ve dostlarının fikirleriyle beraber bu tereddütten kurtularak adımlar atmaya başlayacaklar. Her türlü sorunda ailelerinin yanında olduğunu bilme oğlaklara güç verecek.

Kova Burcu’nu Neler Bekliyor?

Kendi hayatları için ve gelecekteki hayatları için sıkı çalışmaya devam eden kovalar azim ve inanç konusunda birçok burca ders verecekler. Eğitim hayatlarına devam eden kovalar ise gelecekleri için var gücüyle savaşmaya devam edecek ve bunun karşılığını alacaklar.

Balık Burcu’nu Neler Bekliyor?

Günün tereddüt yaşayan burçlarından birisi de balıklar olacak. Bugünün öğle saatlerine kadar dışa dönük olan balıklar bu saatlerden sonra içine kapanıp bazı sorunlar yaşayabilir. Şans ve şanssızlığın karışacağı bir gün balıkları bekliyor olacak.

 

 

 


Son Güncelleme: 16.08.2021 14:43
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Anahtar Kelimeler:
16 Ağustos 2021 Günlük Burç YorumlarıAstroloji
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