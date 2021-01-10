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16-17 Ocak 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

Covid-19 vakalarındak hızlı ve yoğun artışlarla beraber, toplumun sağlığını korumak için birtakım yasaklar ve kısıtlamalar uygulanmaktaydı. Son günlerde sosyal medyada sıkça konuşulan konulardan biri de 15 Ocak itibariyle yeniden normalleşme sürecinin başlayıp başlamayacağı oldu. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

10 Ocak 2021 Pazar 21:29
16-17 Ocak 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?
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15 Ocak sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? 16-17 ocak 2021 hafta sonu yasak var mı?

Koronavirüs vakalarındaki yüksek artışlardan sonra 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeniden normalleşme sürecine girileceği ve ve 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamasının kaldırılacağı öne sürüldü.

Covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanmış olan genelge ışığında bir takım kısıtlamalar ve sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaktaydı. Fakat son dönemlerdeki vaka sayılarında yaşanan düşüş ile birlikte özellikle sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlarla 15 Ocak tarihinde yeniden normalleşme dönemine giriş yapılacağı iddiası öne atıldı.

15 Ocak 2021 yasaklar kalkıyor mu?

Bu konu hakkında henüz yetkili mecilerden bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen normalleşme dönemine yeniden girileceği haberi sosyal medyada fazlaya konuşulan ve paylaşılan konuların başında geliyor. Ancak yasaklar devam mı edecek yoksa yasaklar kalkıyor mu henüz net olarak belli değil.



Son Güncelleme: 10.01.2021 21:29
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Anahtar Kelimeler:
Normalleşme SüreciSokağa çıkma Yasağı
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