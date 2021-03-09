15 yaşındaki genç hayatını kaybetti

15 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği üzücü olay bugün İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı.

İlçede yaşayan Arslan ailesinin 15 yaşındaki oğlu Tamer Arslan odasında uyuduğu esnada ailesi genci uyandırmak için odasına girdi.

Tamer Arslanın yatağında hareketsiz yattığını gören ailesi durumu hemen 112 sağlık personeline ve polis bildirdi. Ekipler kısa süre içinde eve ulaştı.

Ekipler tarafından yapılan incelemede 15 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği tespit edildi ve olay savcılığa bildirildi.

Uyumadan evvel enerji içeceği içmiş

Talihsiz gencin cansız bedeni Savcılık tarafından yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.15 yaşındaki Arslan'ın uyumadan önce bir litrelik enerji içeceğini içtiği öğrenildi