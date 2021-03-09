İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

15 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan Arslan ailesinin 15 yaşındaki çocukları Tamer Arslan evinde ölü olarak bulundu. Gencin uykuya dalmadan evvel fazla miktarda enerji içeceği içtiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği iddia edildi.

09 Mart 2021 Salı 20:36
15 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Takip Et:

15 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği üzücü olay bugün İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı.

İlçede yaşayan Arslan ailesinin 15 yaşındaki oğlu Tamer Arslan odasında uyuduğu esnada ailesi genci uyandırmak için odasına girdi.

Tamer Arslanın yatağında hareketsiz yattığını gören ailesi durumu hemen 112 sağlık personeline ve polis bildirdi. Ekipler kısa süre içinde eve ulaştı.

Ekipler tarafından yapılan incelemede 15 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği tespit edildi ve olay savcılığa bildirildi.

Uyumadan evvel enerji içeceği içmiş

Talihsiz gencin cansız bedeni Savcılık tarafından yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.15 yaşındaki Arslan'ın uyumadan önce bir litrelik enerji içeceğini içtiği öğrenildi

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 20:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulEnerji IçeceğiEvinde ölü Bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
​2021 yılı hac ve umre ibadeti yapılacak mı? 2021 yılı hac ibadeti yapılacak mı?
​2021 yılı hac ve umre ibadeti yapılacak mı? 2021 yılı hac ibadeti yapılacak mı?
İzmir Narlıdere metro hattı inşaatı ne zaman açılacak? Narlıdere metro güzergahı ve durakları nerelerde olacak?
İzmir Narlıdere metro hattı inşaatı ne zaman açılacak? Narlıdere metro güzergahı ve durakları nerelerde olacak?
SGK hizmet dökümündeki K – Ş – S harfleri anlamları nedir?
SGK hizmet dökümündeki K – Ş – S harfleri anlamları nedir?
A101 18 Mart – 25 Mart 2021 aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 18 Mart – 25 Mart 2021 aktüel indirimli ürünler kataloğu
Şiddete uğrayan kadın ne yapmalı? Psikolojik şiddete karşı kadın ne yapmalı?
Şiddete uğrayan kadın ne yapmalı? Psikolojik şiddete karşı kadın ne yapmalı?
A101 Borosilikat cam cezve özellikleri
A101 Borosilikat cam cezve özellikleri

Popüler Haberler

Chiliz (CHZ) coin nedir? CHZ coin neden yükseliyor?
Ramo yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? Show TV Ramo 12 Mart Cuma neden yayın akışında yok, ne zaman yayınlanacak?
Dimitris Pelkas sağlık durumu nasıl, ne zaman takıma katılacak?
Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Fox TV 2021 Savaşçı yeni sezon oyuncuları
​2021 yılı hac ve umre ibadeti yapılacak mı? 2021 yılı hac ibadeti yapılacak mı?
İzmir Narlıdere metro hattı inşaatı ne zaman açılacak? Narlıdere metro güzergahı ve durakları nerelerde olacak?
SGK hizmet dökümündeki K – Ş – S harfleri anlamları nedir?
Gelinim Mutfakta tavuklu parmak kebabı nasıl yapılır? Tavuklu parmak kebabı malzemeleri ve yapılışı
Asgari ücret ne zaman vergi dilimine girer? 2021 Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor?
Masumlar Apartmanı Safiye neden sürekli temizlik yapıyor? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Survivor 2020 belli olan yarışmacıları, Ünlüler-Gönüllüler tam yarışmacı listesi
SGK annelere kreş ve bakıcı yardımı nasıl alınır? 2020 SGK kreş ve bakıcı yardımı şartları
Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren güzel oyuncumuz Ebru Şahin aslen nereli?
Süt parası ne kadardır? Emzirme ödeneği nedir, kimler alabiliyorlar?
İŞKUR üzerinden özel firmalar tarafından 10 ilde bekçi alımı yapılacak!
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
9 Mart 2021 Salı Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 9 Mart 2021 Salı Koronavirüs sonuçları
Masumlar Apartmanı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
A101 Borosilikat cam cezve özellikleri
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esat karakteri kimdir?
Baraj dizisi Nermin kimdir? Nezaket Erden doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.