15 yasındaki genç balık tutmak isterken hayatını kaybetti

Erzincan'da gerçekleşen korkunç olayda 15 yaşında olduğu öğrenilen bir genç babası ile balık tutmak için gittiği ırmakta dengesinin ırmağa düştü. Genç çocuk boğularak hayatını kaybetti.

BİR BABANIN EN ÇARESİZ ANI

Erzincan Yoğurtlu beldesindeki Karasu Nehri kolunda babası ile birlikte balık avlamak için suya giren ve ağ germek isteyen genç çocuk dengesinin kaybederek ırmağa düştü. Irmağa düşen 15 yaşındaki genç akıntıya kapıldı.

Baba Fatih Yolci, ırmaktaki akıntıda gözden kaybolan oğlunu kurtaramayınca durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay mahalline çok sayıda jandarma, AFAD, JAK ile itfaiye ekipleri gelerek su yüzeyinde ve altında arama çalışması başlattı.

HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda AFAD ekiplerince bulunarak sudan çıkarılan Yakup Yolci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yolci kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

