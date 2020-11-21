15 yaşındaki çocuk tartıştığı üvey babasını silahla vurarak öldürdü

Sakarya Erenler Yeşiltepe Mahallesinde meydana gelen korkunç olayda, 39 yaşındaki Mustafa Yavuz ile üvey oğlu olan 15 yaşındaki genç ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın daha da büyümesi kavganın kanlı bitmesine sebep oldu. Kavgaya dönen evde bulunan silahı alan 15 yaşındaki üvey oğlan üvey babasını ateş etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Mustafa Yavuz hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç olay sonrasında 15 yaşındaki üvey oğlu olay yerinden kaçtı.

ÜVEY BABA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ilk belirlemede ateş ile yaralanan Mustafa Yavuz’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine soruşturma kapsamında gelen gelen Savcının incelemeleri sonrasında Mustafa Yavuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı.

KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Olay sonrasında üvey babasını silahla öldüren 15 yaşındaki genç polis merkezine giderek tüm olayları anlattı.

Yaşanan olay ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı..