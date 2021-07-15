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15 Temmuz'da sela saat kaçta okunacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde birçok vatandaş 15 Temmuz'da sela saat kaçta okunacak araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan genelgede sela konusuyla ilgili açıklama yapıldı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 12:17
15 Temmuz'da sela saat kaçta okunacak?
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 15 Temmuz genelgesinde o gün okunacak sela ile ilgili bilgilere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak ve şehitlerimiz anılarak dualar edilecek.

15 Temmuz’da sela okunacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 15 Temmuz genelgesinde sela konusuna da yer verildi. Genelgeye göre 15 Temmuz Perşembe gecesi saat 00:13’te Türkiye’deki bütün camilerde aynı anda sela okunacak.

Şehitlerimiz için hatimler okunacak

Genelgede yer alan maddelere göre 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında ‘’Şehitlerimiz İçin Kur’an Okuyoruz’’ etkinliği gerçekleştirilecek. 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşlarımız için bütün cami ve Kur’an kurslarında hatimler okunacak.

Öte yandan Ankara’da Beştepe Millet Camii’nde şehitler için ‘’Kur’an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı’’ düzenlenecek ve program canlı olarak Diyanet TV’deyayınlanacak.

Cami bahçelerine 251 fidan dikilecek

15 Temmuz nedeniyle, Türkiye’deki tüm cami bahçelerine 15 Temmuz’daşehit olan 251 vatandaşımız için 251 fidan dikilecek.

 


Son Güncelleme: 15.07.2021 12:17
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