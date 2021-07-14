15 Temmuz’da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz’da otobüs, köprü ve otoyollar bedava olacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yarın ülke genelinde anma törenleri düzenlenecek. Resmi tatil olan 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tatil süresi ve köprü, otoyol ve metroların ücretsiz olup olmama durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
15 Temmuz’da köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki köprü ve otoyolların Kurban Bayramı’nda ücretsiz olacağını ve Cuma gece yarısından itibaren bu uygulamanın geçerli olacağını açıkladı.
Son Güncelleme: 14.07.2021 16:32