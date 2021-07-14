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15 Temmuz’da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz’da otobüs, köprü ve otoyollar bedava olacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yarın köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı yönünde gelişmeler gündem olmuştu. Kurban Bayramı ile 15 Temmuz’u birleştirerek tatile gitmeye hazırlanan vatandaşlar 15 Temmuz’da köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak sorunu araştırmaya başladı.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:32
15 Temmuz’da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz’da otobüs, köprü ve otoyollar bedava olacak
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yarın ülke genelinde anma törenleri düzenlenecek. Resmi tatil olan 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tatil süresi ve köprü, otoyol ve metroların ücretsiz olup olmama durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz’da köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

15 Temmuz 2021 tarihinde Yavuz Sultan Selim, Osmangazi köprüleri ve yap işlet devret şeklinde hizmet veren yerler dışındaki tüm otoyol, köprü ve diğer yollar ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki köprü ve otoyolların Kurban Bayramı’nda ücretsiz olacağını ve Cuma gece yarısından itibaren bu uygulamanın geçerli olacağını açıkladı.

 


Son Güncelleme: 14.07.2021 16:32
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Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzOtoyolKöprü
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