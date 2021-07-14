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15 Temmuz’da EFT yapılıyor mu? 15 Temmuz’da EFT, Havale FAST işlemi yapılır mı?

15 Temmuz darbe girişimi tarihi ülkemizde Demokrasi ve Birlik Günü olarak ilan edildi. Resmi tatil olan 15 Temmuz’a bir gün kala vatandaşlar 15 Temmuz’da EFT, Havale ve FAST işlemleri yapılıyor mu sorularını araştırmaya başladı.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:01
15 Temmuz’da EFT yapılıyor mu? 15 Temmuz’da EFT, Havale FAST işlemi yapılır mı?
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15 Temmuz 201 yılında hain darbe girişimi nedeniyle 2017 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatil ilan edilmişti. Resmi tatillerde banka havale, EFT ve FAST işlemlerinde değişiklikler olabiliyor.

15 Temmuz’a bir gün kala vatandaşlar 15 Temmuz’da banka işlemleri yapılıyor mu, EFT ve Havale yapılacak mı sorularını gündeme getirdi. Bilindiği gibi resmi tatil ve banka mesai saatleri dışında EFT ve Havale işlemleri gecikebiliyor.

15 Temmuz’da EFT yapılıyor mu?

EFT, farklı bankalar arasında yapılan para transferi işleminin adıdır. Bu işlem banka mesai saatleri dışında gerçekleşmez. 15 Temmuz tarihi resmi tatil olup, bankalar 15 Temmuz’da açık değildir. bu nedenle 15 Temmuz tarihinde EFT işlemi yapılamaz. İşlem yapılsa dahi para transferi 1 gün sonra gerçekleştirilir.

Ancak bankalar arası EFT işlemi dışında aynı banka üzerinden yapılan para transfer yani Havale işlemi mesai saatleri dışında da gerçekleştiğinden 15 Temmuz’da yapılmaktadır.


Son Güncelleme: 14.07.2021 14:01
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Anahtar Kelimeler:
Havale15 TemmuzEft
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