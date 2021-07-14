15 Temmuz şehitleri kimlerdir? 15 Temmuz'da şehit olan isimler

FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında vatan uğruna birçok vatandaş şehit oldu. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların kimler olduğu araştırılmaya başlandı. 15 Temmuz darbe gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla beraber meydanlara inen ve vatan uğruna şehit düşen 251 kahraman şehitleri minnetle anıyoruz.

15 Temmuz darbe girişiminde neler oldu?

FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi kahramanlar sayesinde gerçekleşmedi. Vatanını seven milyonlarca insan şehit olmak uğruna darbecilere karşı boyun eğmedi ve tanklar, helikopterler ve ağır silahlar karşısında 251 kahraman şehit düştü.

15 Temmuz gecesinde şehit düşen en geç kahraman 16 yaşında ki işçi Halil İbrahim Yıldırım, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü önünde şehit düştü. Eğitimini yarıda bırakarak bir oto galeride çalışan Halil İbrahim darbe girişimi televizyondan öğrenerek babasıyla beraber Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü önünde gitti ama orada açılan ateşler sonucu genç yaşta şehit düştü.

15 Temmuz gecesinde FETÖ terör örgütü üyelerinin köprüde halka ateş açmasıyla 18 yaşındaki lise öğrencisi Abdullah Tayyip Olçok şehit düştü. Genç yaşta şehit düşen diğer isimler ise Orhanlı Gişelerinde şehit olan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Mustafa Direkli ve Çengelköy'de şehit düşen 20 yaşındaki Burak Cantürk oldu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen bir diğer kahraman ise Atatürk Havalimanı’na giderken darbeci askerlerin kullanmış olduğu tankın altında kalarak ezilen 52 yaşındaki Türkan Türkmen Tekin oldu.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen isimler