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15 Temmuz müzesi nerede? Ziyaret saatleri ve ücreti 2021

15 Temmuz Fetö Drabe girişiminin yıldönümüne az bir süre kala Hafıza 15 Temmuz müzesi açılacak. Vatandaşlarımızda bu müze hakkında bilgi edinmek için araştırmalara başladı. 15 Temmuz müzesi nerde_ 15 Temmuz müzesinin ziyaret saatleri netleşti mi? 15 Temmuz müzesi ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:28
15 Temmuz müzesi nerede? Ziyaret saatleri ve ücreti 2021
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Hain darbe girişimin beşinci yılını idrak ettiğimiz şu günlerde Hafıza 15 Temmuz müzesi açıldı. 15 temmuz şehitler makamının yanında açılan müzeye ilgi sürüyor. Müze yaklaşık olarak 1,500 metrekare alana inşa edildi. 

251 insanımızın şehid olduğu bu darbe girişiminde yaşanan anlar gazete küpürleri ile anlatılacak. Gelecek nesiller adına unutulmaması gerekn 15 Temmuz Fetö darbe girişimi bu müze ile her zaman hatırlanacak. Haftanın 6 günü açık olan müzenin ulaşmına da İETT tarafından sağlanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünün Anadolu Yakası tarafından olan müze, 15 Temmuz'un yıldönümünde açılması bekleniyor. Müzenin yanı aynı zamanda bahçe ve mescitte oluşturuldu. 15 Temmuz Müzesi ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Sabah 9,30'da açılan müze akşam saat 17,30'a kadar açık kalıyor.


Son Güncelleme: 14.07.2021 16:28
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15 Temmuz Müzesi Ziyaret Saatleri15 Temmuz Müzesi
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