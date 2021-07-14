15 Temmuz müzesi nerede? Ziyaret saatleri ve ücreti 2021

Hain darbe girişimin beşinci yılını idrak ettiğimiz şu günlerde Hafıza 15 Temmuz müzesi açıldı. 15 temmuz şehitler makamının yanında açılan müzeye ilgi sürüyor. Müze yaklaşık olarak 1,500 metrekare alana inşa edildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsünün Anadolu Yakası tarafından olan müze, 15 Temmuz'un yıldönümünde açılması bekleniyor. Müzenin yanı aynı zamanda bahçe ve mescitte oluşturuldu. 15 Temmuz Müzesi ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.
Sabah 9,30'da açılan müze akşam saat 17,30'a kadar açık kalıyor.
Son Güncelleme: 14.07.2021 16:28