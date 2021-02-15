15 Şubat engelli ve hamile personele kar tatili olan iller hangileri?

Başta İstanbul olmak üzere ülkemizi işgal eden kara kış ortaya çıkmaya başladı. Dün gece kar yağmaya başladığından bu yana kar yağışı var mı sorusu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin uzaktan başlayacağı 15 Şubat'ta gündeme geldi.

Pek çok il ve ilde bol yağış ve rüzgârın estiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamile insanlar bayram ve tatil haberleri almaya başladı.

15 Şubat kar tatili var mı?

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtınadan dolayı tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiği bildirildi.

"Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım."

Tekirdağ

Tekirdağ'da yarın başlayacak direk eğitimin yoğun kar, buzlanma ve olası ulaşım tehlikeleri nedeniyle 2 gün geciktiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, şiddetli kış koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için yüz yüze eğitim yönünde kararlar aldı. Karara göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve devlet okullarında yüz yüze eğitiminin başlaması 2 gün ertelendi. Bu okullarda öğrenim 2 gün boyunca uzaktan gerçekleştirilecektir.

Edine

Vali Aidean, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime bir gün ara verileceğini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kişilerin bir günlük idari izinli muamele göreceğini açıkladı.

Edine'de gece başlayan kar, sabahları da artarak şehri beyazlattı. Kar kalınlığının 20 cm'ye ulaştığı şehirlerde yol tıkanmalarını önlemek için iş makinaları kullanılmaktadır.

Edine Valiliği'nden yapılan açıklamada, yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kişilerin bir günlük idari izinli sayılacağı belirtildi. Açıklama şu ifadeyi içeriyor:

"İlimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Merkez ve İlçelerimizde yüz yüze eğitime başlaması planlanan Köy Okulları ve Anaokullarında 15 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün (15 Şubat Pazartesi) süreyle ara verilmesine, yine aynı gün (15 Şubat Pazartesi) kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 1(Bir) gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Sakarya

Sakarya ilinde karın artması beklenirken yarın eğitime bir gün ara verilecek.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." İfadelerine yer verdi.

Vali Kaldırım, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kişilerin de idari izinli sayılacağına işaret etti.

Zonguldak

Yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi günü Zonguldak'ta başlayacaktı ancak beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelendi.

Zonguldak valiliğince yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından şehirde kar beklendiği için şiddetli kış koşullarının buzlanma ve don gibi olumsuz etkilerini en aza indirmeye karar verdiği iddia edildi. Açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve devlet okullarında yüz yüze eğitimin 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren bir gün ertelenmesine karar verildiği bildirildi. Uzaktan eğitim Pazartesi günü eğitimin aksamaması için yapılacaktır.

Çanakkale

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar yarın yüz yüze eğitim vermeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." Denildi.

Açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan engelli çalışanlar ve hamile kişilerin de yarın idari izin alacağı duyuruldu.

Balıkesir

Balıkesir'de etkili kar yağışı nedeniyle yarın başlayacak yüz yüze eğitim Salı gününe ertelendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, başlangıçta yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin şehir genelinde kar yağışları nedeniyle bir gün ertelendiğini açıkladı. Şıldak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yarın başlaması planlanan resmi ve özel anaokulları, ilkokul ve ortaokulların devam eden kar yağışı ve ulaşıma müdahale nedeniyle bir gün ertelendiğini söyledi. Okulların 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitime başlayacağını söyleyen Şıldak, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum" dedi.

Bursa

Bursa Valisi yaptığı açıklamada, başlangıçta 15 Şubat'ta geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin yoğun kar nedeniyle 2 gün ertelendiğini açıkladı.

Düzce

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına göre Düzce’de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile kadınlar ve engelliler 2 izinli olacak.

KASTAMONU

15 Şubat Pazartesi günü Kastamonu'da başlayacak yüz yüze eğitime yoğun kar nedeniyle 1 gün ara verilecek.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini belirtti.

Kocaeli

Kar yağışı nedeniyle yarın Kocaeli'de başlayacak yüz yüze eğitim iki gün ertelendi. Kocaeli valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze eğitim etkinliğinin 17 Şubat Çarşamba gününe kadar ertelendiğini bildirdi.

Yalova

Raporlara göre, yarın Yalova'da bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitim, kar yağışı nedeniyle iki gün ertelendi.

Çankırı

Çankırı'da kötü hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelliler ve hamile kişiler iki günlük idari izin hakkına sahip olacak.

Valinin yaptığı açıklamada, şehri kar ve don beklediği söylendi.

Açıklamada, trafik aksaklıkları ve diğer olası riskler nedeniyle, tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının 15-16 Şubat 2021 tarihleri ​​arasında Pazartesi ve Salı günleri idari izinli olacağına işaret edildi.

Kütahya

Kütahya Valisi Ali Çelik, başlangıçta yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin kar yağışı nedeniyle bir gün ertelendiğini belirtti.

Sinop

Sinop'ta beklenen kar yağışı nedeniyle yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitime kar yağışı ihtimali nedeniyle bir gün ara verildiği açıklandı.

Bartın

Bartın’daki kötü hava nedeniyle ildeki tüm okul ve kurslarda eğitime bir gün ara verildi, ancak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin bir gün izinli olmaları kararlaştırıldı.

Kırklareli

Kırklareli'de yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Kırıkkale

Vali Kırıkkale, sabahtan gelen yoğun kar yağışının Çarşamba gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Kırıkkale valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kar yağışının 15-25 cm'ye ulaşacağı Pazartesi sabahından itibaren kar yağışının 17 Şubat Çarşamba sabahına kadar devam edeceği belirtildi. Vatandaşların kar yağışında etkili olması beklenen buzlanma ve donun neden olduğu her türlü olumsuz etkiye karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.