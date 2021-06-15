15 Haziran vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 6 bin sınırına dayandı

Sağlık Bakanlığı 15 Haziran 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.

VAKA SAYISI 6 BİN SINIRINA GELDİ

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 223 bini aşkın koronavirüs testi yapılırken, 5 bin 955 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

532 KİŞİ HASTANELERE YATIRILDI

Koronavirüs testi pozitif çıkan 532 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 84 olarak açıklandı ve toplam vaka sayısı 48 bin 879 olarak kayıtlara geçti.

15 HAZİRAN 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU