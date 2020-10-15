İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri işbirliği anlaşması imzalayacak
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri...

15 Ekim 2020 Perşembe Tarihli Resmi Gazete yayımlandı! 15 Ekim 2020 Perşembe Resmi gazetedeki yeni yasa ve kanunlar PDF

15 Ekim 2020 Perşembe tarihli Resmi Gazete'deki yeni yasa kanunlar ortaya çıktı. 15 Ekim 2020 Perşembe güncel Resmi Gazete yargı, ihale ilanları ve mevzuat kararları belli oldu.

15 Ekim 2020 Perşembe 16:39
15 Ekim 2020 Perşembe Tarihli Resmi Gazete yayımlandı! 15 Ekim 2020 Perşembe Resmi gazetedeki yeni yasa ve kanunlar PDF
Takip Et:

Resmi Gazete, 7 Ekim 1920 tarihinde kurulmuş ve 7 Şubat 1921 tarihi itibariyle çıkmaya başlamıştır. Hükümet, meclis ve cumhurbaşkanı kararları ve cumhurbaşkanlığı karanamelerinin yayınlandığı Resmi Gazete mevzuat ve ilan bölümlerinden oluşmaktadır. İlan bölümünde yargı ve ihale ilanları yer alırken, mevzuat bölümünde alınan kararlara yer verilmektedir.

Gazete, gerekli hallerde basılı ortamda da yayınlanabilirken yayınlanmasını gerektiren haller Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmektedir. Kamu kurumları, personel alım ilanları Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kurumun resmi web sayfası ile kendi intenet siteleri tarafından duyurulmaktadır.


Bakanlıklar ve kamu kurumlarının hazırladığı ve Resmi Gazete’de yayınlanmak için gönderilen yönetmenlik, tebliğ ve idari işlemlerin; anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı karanameleri, hukuk kuralları ve Cumhurbaşkanı programı ile kalkınma planına uygunluğu incelenmektedir.

Resmi Gazete’de neler yer alır?

Resmi Gazete’de milletlerarası antlaşma, Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, yargı, Anayasa Mahkemesi kararları ve ilan bölümü yer almaktadır.

15 Ekim 2020 Perşembe tarihinde yayınlanan nüshada yer alan kararları link üzerinden inceleyebilirsiniz.



Son Güncelleme: 15.10.2020 16:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteResmi Gazete Kararları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rize'de inanılmaz olay!
Rize'de inanılmaz olay!
Bisiklet sporcusu Zeynep Aslan feci şekilde can verdi
Bisiklet sporcusu Zeynep Aslan feci şekilde can verdi
Kayseri'de 50 yaşındaki adam kendisi asarak intihar etti
Kayseri'de 50 yaşındaki adam kendisi asarak intihar etti
Hyundai artık Türkiye’de! Hyundai İ20N ve İ20N Line Türkiye’de üretilip ihraç edilmeye başlanacak!
Hyundai artık Türkiye’de! Hyundai İ20N ve İ20N Line Türkiye’de üretilip ihraç edilmeye başlanacak!
Aydın'da vahşet! Kayıp emekli hemşire ölü bulundu
Aydın'da vahşet! Kayıp emekli hemşire ölü bulundu
Markette kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Markette kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
15 Ekim 2020 Perşembe Tarihli Resmi Gazete yayımlandı! 15 Ekim 2020 Perşembe Resmi gazetedeki yeni yasa ve kanunlar PDF
Müge Anlı hemşire Hatice Tusu öldü mü? Kayıp hemşire Hatice Tusu'ya ne oldu?
Üniversiteler de yüz yüze eğitim başlıyor mu? Gözler YÖK 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde
Kaybedenler filmi ne zaman yayınlanacak? Kaybedenler film fragmanı yayınlandı!
iPhone 12 Türkiye'de ne kadardan satılacak? İphone 12 için Türkiye satış rakamları
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2020 evlenme prosedürü
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova nereli , kaç Yaşında?
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 15 Ekim 2020 Perşembe Koronavirüste Türkiye ve Dünyada son durum!
Kredi Risk Raporu sorgulama işlemi ücretsiz olarak nasıl yapılmaktadır?
Mahkeme Mahkeme kredi kartlarının aidatlarının geri ödenmesi için emsal karar verdi.! O parayı geri alabilirsiniz
Muharrem İnce aslen nerelidir, kaç yaşındadır? Daha önce hangi görevleri yaptı? Muharrem İnce'nin biyografisi
3004 nitelik kodu ve 3004 özel şartı nedir, ne demektir?
EBA öğrenci giriş ekranı 2020
Bursluluk sınavı 2020 ne zaman yapılacak? İOKBS Bursluluk sınavı konuları
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 15 Ekim 2020 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2020
Valilikler ve Kaymakamlıkların ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar nelerdir?
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlayacak? Bir Annenin Günahı dizisi için geri sayım!
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor
DHMİ havaalanında 2 GB bedava internet nasıl kullanılır? DHMİ tarafından yolculara 2 GB bedava internet uygulaması

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.