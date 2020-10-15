15 Ekim 2020 Perşembe Tarihli Resmi Gazete yayımlandı! 15 Ekim 2020 Perşembe Resmi gazetedeki yeni yasa ve kanunlar PDF

Resmi Gazete, 7 Ekim 1920 tarihinde kurulmuş ve 7 Şubat 1921 tarihi itibariyle çıkmaya başlamıştır. Hükümet, meclis ve cumhurbaşkanı kararları ve cumhurbaşkanlığı karanamelerinin yayınlandığı Resmi Gazete mevzuat ve ilan bölümlerinden oluşmaktadır. İlan bölümünde yargı ve ihale ilanları yer alırken, mevzuat bölümünde alınan kararlara yer verilmektedir.

Gazete, gerekli hallerde basılı ortamda da yayınlanabilirken yayınlanmasını gerektiren haller Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmektedir. Kamu kurumları, personel alım ilanları Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kurumun resmi web sayfası ile kendi intenet siteleri tarafından duyurulmaktadır.

Resmi Gazete’de neler yer alır?

Bakanlıklar ve kamu kurumlarının hazırladığı ve Resmi Gazete’de yayınlanmak için gönderilen yönetmenlik, tebliğ ve idari işlemlerin; anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı karanameleri, hukuk kuralları ve Cumhurbaşkanı programı ile kalkınma planına uygunluğu incelenmektedir.

Resmi Gazete’de milletlerarası antlaşma, Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, yargı, Anayasa Mahkemesi kararları ve ilan bölümü yer almaktadır.

15 Ekim 2020 Perşembe tarihinde yayınlanan nüshada yer alan kararları link üzerinden inceleyebilirsiniz.