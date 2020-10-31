15 bin polis ve 8 bin bekçi alımı yapılacak

Yeni polis ve bekçi alımı için beklenen açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı yetkililerinden 15 bin polis ve 8 bin bekçi alımı yapılacağı ifade edildi. Mart ayında yapılması planlanan bekçi alımlarıyla ilgili detaylar paylaşıldı.

Yeni alımlar kapsamında İstanbul için 1000 bekçi alımı yapılacak. Ayrıca ilk etapta 10 bin olarak açıklanan polis alımı 15 bine yükseltildi.

Yeni alımlarla birlikte İstanbul’daki toplam bekçi sayısı 4 bine yükselecek. Ayrıca mezun olacak olan 8 bin bekçiden 1000’i de İstanbul’da görevlendirilecek. Bu sayede İstanbul’da toplam 5 bin bekçi görev almış olacak. Alımların çoğunluğu İstanbul’u kapsayacak.

Bekçi Alımları Ne Zaman Yapılacak?

Yeni bekçi alımları için adayların bekleyişi sürüyor. Bekçi ilanlarının gelecek Mart ayında yayımlanması bekleniyor.