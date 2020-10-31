15 bin polis ve 8 bin bekçi alımı yapılacak

Yeni polis ve bekçi alımı için beklenen açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı yetkililerinden 15 bin polis ve 8 bin bekçi alımı yapılacağı ifade edildi. Mart ayında yapılması planlanan bekçi alımlarıyla ilgili detaylar paylaşıldı.
Yeni alımlarla birlikte İstanbul’daki toplam bekçi sayısı 4 bine yükselecek. Ayrıca mezun olacak olan 8 bin bekçiden 1000’i de İstanbul’da görevlendirilecek. Bu sayede İstanbul’da toplam 5 bin bekçi görev almış olacak. Alımların çoğunluğu İstanbul’u kapsayacak.
Bekçi Alımları Ne Zaman Yapılacak?
Yeni bekçi alımları için adayların bekleyişi sürüyor. Bekçi ilanlarının gelecek Mart ayında yayımlanması bekleniyor.
Son Güncelleme: 31.10.2020 23:18