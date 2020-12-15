15 Aralık Koronavirüs tablosu ne zaman açıklanacak? Koronavirüste son durum ne?

15 Aralık 2020 Koronavirüs Tablosu Ne Zaman Açıklanacak? Koronavirüste Son Durum Ne?

Koronavirüste vaka sayıları ve vefat eden kişi sayısı herkes tarafından merak ediliyor. Türkiye’de güncel koronavirüs vakaları ve vefat sayıları her gün açıklanıyor. En son oluşan Türkiye Koronavirüs tablosu herkes tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar 15 Aralık Koronavirüs tablosunu araştırıyor.

Sağlık Bakanlığı kendi resmi intenet sitesinde koronavirüsle ilgili meydana gelen vaka ve vefat sayılarını yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlamaktadır. Türkiye’de dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı tam tamına 1.866.345 oldu. Koronavirüs salgını yüzünden 16.646 kişi hayatını kaybetti.

15 Aralık 2020 Türkiye Koronavirüs Tablosu!

15 Aralık Koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saat 19.00’da sonra açıklayacağı bekleniyor.

14 Aralık 2020 Türkiye Koronavirüs Tablosu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Aralıkta oluşan güncel koronavirüs tablosunu dün yayınladı.

Türkiye’de Koronavirüs Salgınında Son Durum Ne?

Son 24 saatte 218 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716'a ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728, vefat sayısı 16 bin 417, ağır hasta sayısı 5 bin 973 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Dünya Genelinde Koronavirüs Salgınında Son Durum Ne?

Koronavirüs dünya çapında tam tamına 72 milyon 174 bin vakaya ulaşmış durumda.

Koronavirüs verilerinin toplandığı Worldometers intenet sitesine göre, dünya genelinde salgın nedeniyle 1 milyon 612 bin 962 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 72 milyon 174 bin 58’e çıkarken, virüse yakalanan ve iyileşen kişi sayısı da 50 milyon 562 bin 938 kişi oldu.

En çok vaka ve ölümün yaşandığı yer olan ABD’de tam 16 milyon 549 bin 366 kişi koronavirüse yakalandı. Virüsten dolayı 305 bin 82 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan (9 milyon 857 bin 380)

Brezilya (6 milyon 880 bin 595)

Rusya (2 milyon 653 bin 928)

Fransa (2 milyon 365 bin 319)

İngiltere (1 milyon 830 bin 956)

İtalya (1 milyon 825 bin 775)

Türkiye (1 milyon 809 bin 809)

İspanya (1 milyon 741 bin 439)

Arjantin (1 milyon 494 bin 602)

Kolombiya (1 milyon 417 bin 72)

Almanya (1 milyon 320 bin 592)

Meksika (1 milyon 241 bin 436)

Polonya (1 milyon 126 bin 700)

İran (1 milyon 100 bin 818)

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

Amerika Birleşik Devletleri’nden başka virüs kaynaklı yaşamını yitiren kişi sayısının 10.000’i aşmış olduğu ülkeler şöyledir:

Brezilya (181 bin 143)

Hindistan (143 bin 55)

Meksika (113 bin 704)

İtalya (64 bin 36)

İngiltere (63 bin 26)

Fransa (57 bin 761)

İran (51 bin 949)

İspanya (47 bin 624)

Rusya (46 bin 941)

Arjantin (40 bin 668)

Kolombiya (38 bin 866)

Peru (36 bin 609)

Güney Afrika (23 bin 106)

Polonya (22 bin 676)

Almanya (22 bin 171)

Endonezya (18 bin 819)

Belçika (17 bin 902)

Türkiye (16 bin 199)

Şili (15 bin 846)

Ukrayna (15 bin 154)

Ekvador (13 bin 874)

Kanada (13 bin 350)

Romanya (13 bin 264)

Irak (12 bin 565)

Hollanda (10 bin 19)

İtalya’da koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı son 24 saatte 484 artarak, 64 bin 520 oldu.

Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu 14 Aralık Koronavirüs vaka sayısı ise son 24 saatte 17 bin 938 kişi olarak açıklandı.

Türkiye genelindeki verilerden yola çıkılarak testlerin pozitif çıkma oranı ise %11,7 olmuştur.

Konavirüs salgınının başladığı Şubat ayından bu yana vaka sayısı toplam 1 milyon 843 bin 712 olarak açıklandı.

Aktif Koronavirüs hasta sayısı diğer geçmiş günlere kıyasla artış göstererek 686 bin 31’e çıkarken, yoğun bakım hasta sayısı ise 3 bin 158’e gerilemeye başladı.

Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, İtalya’da aşılamanın başlanmasının ocak ayının ortalarında gerçekleşeceğini belirtti.

İtalya hükümeti, 4 Kasımdan bu yana ülkedeki risk ve tedbirlere göre sarı, turuncu ve kırmızı renklerle ayrım yapmaya başlamıştır. Bu kategorilerde orta- yüksek riskli turuncu kategoride yer alan bölgeler ise Kalabriya, Lombardiya, Basilicata ve Piyemonte bölgelerinin risk seviyelerini düşürerek sarı ile orta risk kategorisine aldı.

Fransa’da ise koronavirüsten kaynaklı son 24 saatte 150 kişi hayatını kaybetti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki virüse yakalanan kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 533 kişi artarak toplam 2 milyon 376 bin 852’ye yükselmiştir.

Koronaviürs nedeniyle Fransa’da hayatını kaybeden kişi sayısı son 24 saatte 150 kişi artarak toplam 57 bin 911’e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 871'i yoğun bakımda olmak üzere, 25 bin 239 kişinin tedavisi devam ediyor. İyileşenlerin sayısı ise 252 artışla 176 bin 995'e ulaşmıştır.