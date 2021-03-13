15-21 Mart 2021 haftalık burç yorumları

Geçmişten günümüze kadar burçların yer aldığı çeşitli dönemler olmuştur. 12 Hayvanlı Türk Takvimine göre doğduğunuz yıla göre belirlenen burçlara uyumlu özellikler taşımak da mümkündür. Ancak çoğu ülke burçlarını Miladi takvime göre kabul etmektedir. 12 aya uygun olarak denk gelen 12 farklı burç bulunmaktadır. Her ayın burcu ise birbirinden farklı birçok özellik taşımaktadır. Burçların özelliklerini taşıdığına inanan insanlar kadar aynı zamanda burçların saçma olduğuna inanan birçok insan bulunmaktadır. Ancak insanlara burçları sorulduğunda verdikleri cevaplara uygun burç özelliklerinin olduğu gözlemlenmektedir. Bir diğer yandan ise bazı insanlar hayatlarını burç yorumlarına göre şekillendirmektedir. Hayatlarını burç yorumlarına göre şekillendiren okuyucularımız için 15-21 Mart 2021 haftası için burç yorumlarını haberimizin içeriğinde derledik.

Hafta sonuna doğru Ay'ın İkizlere geçmesiyle beraber birkaç gün yoğun bir iletişim geçireceğimizi söyleyebiliriz. 15 Mart haftasıyla beraber Ay Koç burcunu hakimiyeti altına almaya başlıyor. Böylelikle Koç burçları kendilerini yoğun bir haftanın içerisinde bulacak gibi görünüyor. Aynı şekilde Başak burçları bu haftayı yoğun bir görüşme trafiğiyle geçirebilir.

Ay İkizler burcundan, hafta başında Koç burcuna geçiş yaparken salı günü sabah saat 06.40 ile 13.56 aralığında boşlukta kalacak. Böyle bir durumda bu saatler aralığında yeni bir işe adım atmamanız önerilmektedir. Salı günü Güneş ile Plüton arasındaki etkileşim otorite figürlerinden önemli destekler alabileceğimizi vurguluyor. Perşembe günü enerjileri sert geçerek burçları şiddetli bir şekilde etkileyebilir.

Hangi burçlar güzel bir hafta sonu geçirecek?

Hafta sonuna doğru Ay İkizler burcundayken birkaç gün yoğun iletişim trafiğiyle geçecek gibi görünüyor. Cumartesi günü ise Güneş Koç burcuna geçecek. Hafta sonu Ay ilk dördün fazında ilerleyecek. Yeni ay zamanı oluşan durumlar kendini belli etmeye başlayacak. Pazar günü özel ilişkilerinizde tartışmalar yaşanabilir bu sebeple dikkat etmekte yarar var.

15 Mart- 21 Mart 2021 burç yorumları

Koç burcu / Yükselen burcu Koç

Değerli Koçlar, 15 Mart haftasında Ay'ın sizlere geçmesiyle beraber hafta başında yoğun bir gündeme maruz kalabilirsiniz. Ay salı günü burç değiştirirken oluşacak olan boşlukta yeni bir işe adım atmamanız önerilmektedir. Cumartesi günü ise Güneş burcunuza geçecek. Yeni Ay'a geçmeye başlayan ay o dönem oluşacak olan olayları daha fazla belli etmeye başlayacak.

Boğa burcu / Yükselen burcu Boğa

Değerli Boğalar, 15 Mart haftasında Ay'ın Koç burcuna geçmesiyle beraber sizlerin geri planda bıraktığınız veya bırakmak zorunda kaldığınız konularınız aydınlağa kavuşacak. Salı sabahı güne içsel bir gerginlikle başlabilirsiniz. Sebebi ise Ay ile Plüton karesinin etkinleşmesinden kaynaklanacak. Ayrıca Salı günü 13.56'da Ay sizlerin burcunuza geçiş yapacak. Hafta ortasında iştahınızda gözle görülür bir şekilde artış olabilir. Hafta sonu ise parasal konular gündeminizde olacak gibi duruyor.

İkizler burcu / Yükselen burcu İkizler

Değerli İkizler, 15 Mart tarihinde Ay Koç burcuna geçiş yaparken hafta sonu ise sizin burcunuza geçiş yapacak. Haftaya yakın çevrenizle ilgili beklenmedik konularda duyumlarla başlayabilirsiniz. Salı günü öğleden sonra iletişim kurmak için uygun zamanlardır. Cuma günü ise etrafınızdaki insanlarla daha dikkatli bir iletişim kurmaya çalışmakta fayda var. Hafta sonu Ay'ın sizin burcunuza geçmesiyle beraber kendinize vakit ayırmak isterken, iletişim trafiğinin de yoğun olacağı bir dönem geçireceksiniz.

Yengeç burcu / Yükselen burcu Yengeç

Değerli Yengeçler, bu hafta başında sizler için kariyer planlarınızın ön planda olduğu bir hafta olacak. Yakın çevrenizle kurduğunuz iletişimlerde genellikle hedefleriniz üzerinde yön belirlemek için önemli fırsatlar bulabileceksiniz. Ay'ın salı günü Boğa burcuna geçmesiyle beraber sosyal çevrenizdeki olaylar stabil bir hale gelecek. Perşembe günü yaşanacak olan yoğun enerjiler sizi etkisi altına alacak. Önemli kararlarınızı alırken özen göstermeye dikkat etmelisiniz. Çünkü cuma günü Ay ile Merkür arasında bir zorlayıcı açı meydana gelecek. Hafta sonu ise Ay'ın İkizler burcuna geçmesiyle beraber geri planda bırakmış olduğunuz konulara ve işlere odaklanabilirsiniz.

Aslan burcu / Yükselen burcu Aslan

Değerli Aslanlar, 15 Mart haftasına hızlı bir tempoyla başlayacaksınız. Yurtdışı ile ilgili bağlantılı işleriniz var ise hafta başında dikkatli hareket etmenizde yarar var. Hafta ortasında kariyeriniz ile ilgili konular ön planda yer alacak. Perşembe günü enerjiler yoğun bir şekilde hissedilirken, ikili ilişkilerinizde keyifli enerjilerin meydana geleceği gözlemleniyor. Ay'ın ilk dördün fazına doğru ilerlemesiyle beraber kendini belli etmeye başlayacak. Partnerinizle pazar günü gereksiz tartışmalara girmekten uzak durmalısınız.

Başak burcu / Yükselen burcu Başak

Değerli Başaklar, yeni haftada Ay'ın Koç burcuna geçmesiyle hisseli kazanımlarınıza vurgu yapılan bir haftaya başlayacaksınız. Salı günü yapacağınız yoğun görüşme trafiğinde özellikle ortaklarınızla birbirinden çok uzak uç noktalara gidebilirsiniz. Bu sebeple tartışmalar meydana gelebilir. Özellikle aynı gün içerisinde Ay'ın 06.40 ile 13.56 saatleri arasında boşlukta olması sebebiyle yeni işlere adım atmamanız yararınıza olur. Perşembe günü ise ilişkilerinizin enerjisi olumlu yönde olacak. Kariyerinizle ilgili değişiklikler istiyor iseniz hafta sonu sizin için bu konuda yoğun görüşmeler yaşanacak gibi görünüyor. Perşembe günü yaşayacağınız olumlu enerjiler ise pazar günü düşüşe geçebilir. Bu nedenle ikili ilişkilerinizde dikkatli olmaya çalışmalısınız.

Terazi burcu / Yükselen burcu Terazi

Akrep burcu / Yükselen burcu Akrep

Değerli Teraziler, Ay'ın burç değiştirmesiyle beraber ikili ilişkileriniz önem kazanacak. Çarşamba günü bazı kısıtlamalara maruz kalabilirsiniz. Bu durum moralinizin bozulmasına sebep olabilir. Ay ve Merkür'ün açısı bazı gerginliklere sebep olabilir. Bu nedenle cuma günü öğle saatlerine görüşme bırakmamayı tercih etmelisiniz. Hafta sonu ise ailenizle olan görüşmelere odaklanacaksınız.

Değerli Akrepler, mart'ın 3. haftasında burç değiştiren Ay'ın etkisini yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Bu durum haftaya hızlı bir şekilde başlamanızı sağlayacak. Yoğun bir enerjinin bulunacağı günlük rutininiz devam edecek. Ay'ın burç değiştirdiği salı günü içsel gerginlik yaşamanız mümkün. Bu dönemde ani kararlar almaktan kaçınmalısınız. Ancak partnerinizle olan ilişkinize odaklanabilirsiniz. Perşembe günü sizler için koşuşturmalı ve yoğun bir gün olabilir. Hafta sonu Ay'ın İkizler burcuna ilerlemesi, partnerinizle ortak kazançlarınızla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz.

Yay burcu / Yükselen burcu Yay

Değerli Yaylar, yeni hafta sizlerin çocuklarınızla ilgili konularda adım atmanız gerektiğini vurguluyor. Çarşamba günü ise kısıtlamalara ve aniden ortaya çıkan bazı sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Cuma günü ise Ay karşı burcunuzda olacak. Bu nedenle yoğunluk ve gerginlikler ortaya çıkabilir. Hafta sonu ise partnerinizle ilgili konularda uğraşacaksınız gibi duruyor. Pazar günü ise Ay'ın ve Güneş ve Venüs ile denk geleceği açı sebebiyle ikili ilişkilerinizde tartışmalar meydana gelebilir. Dikkatli olmanızda fayda var.

Oğlak burcu / Yükselen burcu Oğlak

Değerli Oğlaklar, 15 Mart haftası evinizle ilgili konularda yeni adımlar atmanız yerinde bir karar olacaktır. Çarşamba günü zorlayıcı enerjiler sebebiyle gergin geçecek gibi duruyor. Bu sebeple çarşamba gününü yalnız geçirmeyi tercih ederek ilişkilerinizde tartışmaya yol açacak herhangi bir durumu engellemiş olursunuz. Aklınızda bulunan planları çarşamba gününden sonra yürürlüğe koymanız daha sağlıklı olacak. Hafta sonu ise yoğun ve koşuşturmalı geçecek gibi görünüyor.

Kova burcu / Yükselen burcu Kova

Değerli Kovalar, bu hafta kardeşlerinize karşı insiyatifi elinize almak zorunda kalacaksınız. Merkür ise salı günü sizin burcunuzu bırakarak Balık burçlarına geçiyor. Yaklaşık 1 ay boyunca iletişiminiz ve düşünceleriniz çoğunlukla parasal yönlere kayacak gibi duruyor. Çarşamba günü ani kararlar verme konusunda dikkatli olmalısınız. Bugün ise evinizdeki enerjide kısıtlanmanız söz konusu. Hafta sonu ise Ay'ın İkizler burcuna geçmesiyle beraber ailenizle yoğun iletişim içerisinde olacağınız bir dönem olacak.

Balık burcu / Yükselen burcu Balık

Değerli Balıklar, yeni haftanın başında parasal konular açısından hızlı bir enerji akışına sahip olacaksınız. Salı günü sizin gününüz olacak. Merkür Kova burcundan sizin burcunuza geçecek. Ayrıca salı günü bir büyüğünüzde övgü dolu destekler alacaksınız. Hafta sonu ise evinizle ilgili önemli konularda yoğun bir iletişim trafiğine maruz kalacaksınız. Ay ilkdördün fazında ilerliyorken geçmişte başlatılmış ancak yarım kalmış olan işleriniz kendini daha da belli etmeye başlayacak. Özellikle Ay'ın boşlukta olduğu dönemlerde yeni bir işe başlamamanızı öneririz.

15 Mart- 21 Mart arası Ay boşlukta listesi

Ay'ın boşluğa girme zamanı

Ay'ın boşluktan çıkma zamanı

-16 Mart 2021 06.40 -16 Mart 2021 13.56

-18 Mart 2021 23.40 -19 Mart 2021 02.47

-21 Mart 2021 15.04 -21 Mart 2021 15.18